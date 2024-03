Ostern in NRW: In diesen Städten kannst du auch an den Feiertagen shoppen!

An Ostern in NRW haben zahlreiche Geschäfte geschlossen. Nahezu der gesamte Einzelhandel hat an Karfreitag, Ostersonntag und Ostermontag dicht. Bis auf wenige Ausnahmen haben auch die Supermärkte zu – bis auf Ausnahmen, etwa die Filialen in Bahnhöfen oder Flughäfen. Dabei hat man doch gerade an den Feiertagen die Zeit, um endlich mal einen gemütlichen Shoppingtrip zu machen.

Doch ganz verzichten auf das Klamotteneinkaufen müssen wir glücklicherweise nicht. Es gibt nämlich einige Städte, wo auch an den Osterfeiertagen eingekauft werden kann.

Ostern in NRW: Hier kannst du trotzdem shoppen

Das Designer Outlet in Roermond (Niederlande)erfreut sich bei vielen Deutschen großer Beliebtheit. Während an Ostern in NRW die Geschäfte geschlossen sind, lädt die Stadt zum Shoppen ein. „Feiern Sie Ostern in Roermond! Während der Osterfeiertage gibt es im Zentrum von Roermond und in den umliegenden Einkaufsgebieten viel zu erleben“, schreiben die Verantwortlichen auf der Website. Auch viele Gastronomiebetriebe haben geöffnet, sodass hier vom Osterfrühstück bis zum gemütlichen Abendessen alles möglich ist.

Am Karfreitag sind die Geschäfte in Roermond von 10.00 bis 18.00 Uhr geöffnet, am Ostermontag (1. April) von 13.00 bis 17.00 Uhr. Am Ostersonntag bleiben die Geschäfte geschlossen!

Enschede lädt ein

Auch in der schönen grenznahen Stadt Enschede ist das Shoppen an den Feiertagen möglich. Mit den Worten „Enschede ist an fast allen Feiertagen verkaufsoffen! Plane einen Feiertagsausflug über Ostern mit Freunden oder Familie und komm shoppen, essen gehen, Kultur entdecken und genießen in den Niederlanden“ laden die Verantwortlichen die Menschen an Ostern in NRW zu sich ein. Am Karfreitag sind die Geschäfte in Enschede von 9.30 bis 18 Uhr geöffnet. Ostersonntag ist geschlossen, Ostermontag von 12 bis 17 Uhr geöffnet.

Auch in der niederländischen Stadt Venlo zählen der Karfreitag und der Ostermontag zu den Tagen, an denen zahlreiche Deutsche an Ostern in NRW über die Grenze zum Einkaufen fahren. Doch Vorsicht: In den drei Städten könnte es zu den Feiertagen ziemlich voll werden. Dennoch lohnt sich ein Trip in die niederländischen Städte.