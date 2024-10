Wetter in NRW: Experte schlägt Hände über dem Kopf zusammen – „Es wird turbulent“

Man sollte sich besser auf das Wetter in NRW vorbereiten, denn dieses hat es richtig in sich. Wetterexperte Dominik Jung warnt vor einem Orkantief und kräftigen Windströmen: „Nächste Woche wird es turbulent in der Wetterküche.“

Momentan zieht der Hurrikan Kirk in Richtung Europa und wird voraussichtlich bald eintreffen, bis dahin jedoch glücklicherweise abgeschwächt. Trotzdem sollte man dieses Orkantief beim Wetter in NRW nicht unterschätzen. Diplom-Meteorologe Dominik Jung befürchtet, dass dieser „trotzdem zu der ein oder anderen Überraschung führen“ kann.

+++ Essen: Traditions-Lokal macht dicht! „Betrogen um unsere Rechte“ +++

Wetter in NRW: „Schluss mit Lustig“

Am Samstag (5. Oktober) war das NRW-Wetter jedoch erst einmal sonnig bei Temperaturen um die 15 Grad. In der Nacht sollte man sich jedoch auf etwas gefasst machen, denn Jung prognostiziert Bodenfrost. Autofahrer sollten darauf achten, dass sie bereits die Winterreifen ausgepackt haben.

Von der plötzlichen Kälte ist am Sonntag (6. Oktober) jedoch nichts mehr zu spüren. Wieder ist das Wetter sonnig und die Temperaturen vergleichsweise mild. Danach ist aber erst einmal „Schluss mit Lustig und das erste Tief kommt angerauscht“, wie Jung („wetter.net„) ankündigt.

+++ Tierheim Bochum vermittelt Hund – acht Jahre später erhält es einen Brief, der es in sich hat +++

Am Montag (7. Oktober) schiebt das Tief die ersten warmen Luftmassen nach Deutschland. Damit wird es windig in NRW und die Temperaturen steigen leicht von 15 auf 18 Grad. Der Wind lässt auch am Dienstag und Mittwoch nicht nach.

Hurrikan „Kirk“ sorgt für starke Windböen

Am Donnerstag erreicht der ehemalige Hurrikan „Kirk“ dann Deutschland und lässt es noch eine Spur stürmischer werden. Jung warnt, dass die Windböen mehr als 80 bis 90 Kilometer pro Stunde erreichen können. Im Laufe des Tages soll dann eine Kältefront einbrechen, mit heftigen Gewittern und Starkregen bei 19 Grad.

Mehr Themen:

Auch am Freitag ist mit windigem und wechselhaftem Wetter in NRW zu rechnen. Es soll etwas auf 14 Grad abkühlen und im Laufe des Tages muss man mit den regelmäßigen Regenschauern rechnen. Typische Herbsttage eben.