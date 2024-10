Oberhausen: Sängerin Ayliva entdeckt kleines Mädchen im Publikum – dann passiert es

Gerade erst beendete Sängerin Ayliva ihre „In Liebe, Ayliva Tour 2024“ mit dem letzten Konzert in Oberhausen. Sie spielte gleich an zwei aufeinanderfolgenden Abenden in der Rudolf-Weber-Arena.

Bei einem der Konzerte entdeckte die Sängerin ein kleines Mädchen im Publikum. Dann passiert das Unglaubliche!

Oberhausen: Sängerin Ayliva entdeckt Mädchen im Publikum – dann passiert es

Die Musikerin Ayliva gehört inzwischen zu den größten Popstars in Deutschland und bewegt mit ihren Songtexten eine ganze Generation. Geboren wurde die 26-Jährige mit türkischen Wurzeln in Recklinghausen. Über die sozialen Netzwerke erlangte sie in den letzten Jahren immer mehr Bekanntheit. Heute ist sie aus der deutschen Musiklandschaft nicht mehr wegzudenken und arbeitete unter anderem schon mit Rapper Mero und Apache 207 zusammen.

Mit Letzterem veröffentlichte Ayliva im April 2024 die Single „Wunder“ und erreicht damit mal wieder Platz 1 der deutschen Singlecharts.

Ihre Deutschlandtour „In Liebe, Ayliva Tour 2024“ war größtenteils ausverkauft. Die beiden letzten Abende (4. und 5. Oktober) stand Ayliva in Oberhausen in der Rudolf-Weber-Arena auf der Bühne. Und hier passierte es! Die Sängerin holt ein kleines Mädchen zu sich auf die Bühne und sie singen gemeinsam den Song „Nie deins“. Dabei gehen beiden auf die Knie und halten Händchen – was für eine schöne Szene.

Eine bewegende Tour

Und anscheinend macht Ayliva das gemeinsame Singen besonders viel Spaß. Denn auf ihrem Instagram-Profil bedankt sie sich mit einem herzlichen Texten und einigen Fotos und Videos bei ihren Fans für die Tour. Und dabei sieht man, dass sie des Öfteren mit einem kleinen Mädchen zusammen auf der großen Bühne steht – auch ein Foto mit dem Mädchen aus Oberhausen ist dabei.

Die Fans sind ebenfalls ganz hin und weg von der gesamten Tour und schreiben unter anderem: „Wir lieben dich! Danke für diese tolle Tour“ oder auch „Es war unfassbar schön!“

