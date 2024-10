Junger Mann aus NRW hat letzten Wunsch: Er will seinen Lieblings-Star einmal live erleben

Wohnzimmerkonzert für den kranken Joel (13)

Der Chor Voices to help aus Breckerfeld gibt im Rahmen der Aktion Pröbchen ein Konzert im Wohnzimmer von Britta Ackermann und ihrem Sohn Joel aus Hagen. Der 13-jährige Junge leidet an Muskelschwund. Video von Jens Stubbe.