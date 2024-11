Frau aus NRW besucht Sehnsuchts-Ort aus ihrer Kindheit – es ist ein Abschied für immer

Dass uns besonders unsere Kindheitserinnerungen auf Lebzeiten beschäftigen werden, bewies jetzt erneut eine Frau aus NRW. Denn die sterbenskranke Gerda hatte nur einen letzten Wunsch: Nochmal zu einem Kloster zu reisen, das sie zuletzt zu Kindertagen besucht hatte.

Lange ungehört blieb ihr letzter Lebenstraum nicht. Denn die gemeinnützige Organisation „Der Wünschewagen“ hatte es sich mit dem NRW-Team zur Aufgabe gemacht, Gerda zum wahrscheinlich letzten Mal an ihren Sehnsuchtsort zu bringen.

NRW: Letzter Wunsch geht in Erfüllung

„Heute war ein Tag voller leiser Momente und überwältigender Bedeutung. Der ASB-Wünschewagen aus Westfalen stand bereit, um einen letzten, besonderen Wunsch wahr werden zu lassen. Unser Ziel war ein altes Kloster, ein Ort der Ruhe und des Lichts, ein Platz, der voller Erinnerungen an eine geliebte Vergangenheit war“, schreibt es jetzt das Wünschewagen-Team in seinem emotionalen Bericht bei Facebook.

Gerda, die aktuell in einem Hospiz in NRW lebt, hatte an die Wunscherfüller eine Bitte: nochmal an das Kloster Gerleve zu reisen. Das liegt zwischen Billerbeck und Coesfeld in Westfalen und war für die sterbenskranke Frau mit wunderbaren Erinnerungen verbunden. Gemeinsam mit ihrer Tochter trat sie ihre wahrscheinlich letzte Reise dorthin an.

Frau aus NRW erwartet Überraschung

Vor dem Kloster angekommen, wurde Gerda bereits von einem Empfangskomitee aus Verwandten erwartet. Gemeinsam genoss die Familie bei Kaffee und Kuchen in Klosterkulisse fröhliche Stunden und bereitete sich auf den nahenden Abschied bevor. „Doch es war nicht nur ein Tag des Abschieds, sondern auch der Dankbarkeit. Sie konnte diesen Ort noch einmal sehen, ihre Familie erleben, lachen und lieben und gemeinsam diesen wunderschönen Herbsttag genießen“, heißt es dazu im Bericht der Wunscherfüller.

Nicht nur Gerda aus NRW wird diesen Tag in schöner Erinnerung behalten. Auch ihrer Familie werden die fröhlichen, letzten Stunden sicherlich Kraft spenden, wenn ihre geliebte Angehörige ohne sie ihre allerletzte Reise antreten wird.