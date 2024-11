NRW: Eintracht-Fan erlebt Fußball-Spiel gegen Leverkusen – es ist sein letzter Stadion-Besuch

Noch einmal ein Spiel von Eintracht Frankfurt sehen – diesen letzten Wunsch hatte der unheilbar kranke Fußball-Fan Dieter. Für seine Frau Elke schien das Unterfangen alleine unmöglich, doch zusammen mit der Gemeinnützigen Organisation „Der Wünschewagen“ ging der Traum nun in Erfüllung.

So ging es für das Paar nach kurzer Planungszeit vom Hospiz Kellerwald in Hessen, wo Dieter seine letzten Lebenstage verbringen wird, ins Meisterstadion nach Leverkusen (NRW). Ihre berührende Geschichte teilten jetzt die Wunscherfüller aus Hessen bei Facebook.

NRW: Ein letztes Mal Eintracht Frankfurt sehen

Die Chemie zwischen den Fahrgästen und ihren Wunscherfüllern Caroline, Bastian und Oliver aus Hessen soll von Anfang an gestimmt haben. Und das waren die perfekten Voraussetzungen für die Reise vom hessischen Hospiz in die über 220 Kilometer entfernte NRW-Stadt.

Spontan entschlossen sich Dieter und seine Frau Elke den wahrscheinlich letzten Abstecher in Dieters Heimatort Hocheim im Taunus zu machen. Trotz des Zwischenstopps konnten die fünf Reisenden die Bayarena in Leverkusen pünktlich erreichen. Und hier erwartete den sterbenskranken Mann eine unfassbare Überraschung.

Dieter kommt Spielern ein letztes Mal ganz nah

Denn am NRW-Stadion angekommen, wurde die Truppe von den Fanbetreuern beider Fußball-Vereine in Empfang genommen. „Wir wurden also herzlich von Malte und Andreas (Paffi) begrüßt und direkt ans Stadion geleitet, sodass wir mit der Fahrtrage nur einen kurzen Weg zu einem tollen Platz im Stadion zurücklegen mussten. Ganz nah am Block der Frankfurt-Fans konnte Dieter ein spannendes Spiel genießen, bevor es am Abend zurückging“, blickt das Wünschewagen-Team jetzt zurück.

Nicht nur für die Wunscherfüller ein ganz besonderer Tag. Vor allem Dieters Frau Elke wird den letzten Ausflug nach NRW sicherlich in besonderer Erinnerung behalten, konnte sie mit ihrem Mann vielleicht ein letztes Mal sorglose Stunden abseits seiner Krankheit verbringen.

