NRW: Petra geht mit ihrem Ehemann campen – es wird das letzte Mal sein

Der Campingplatz an der Weser war schon immer das zweite Zuhause von Petra aus NRW und ihrem Ehemann. Obwohl sie schwer erkrankt ist – oder gerade deswegen -, war es ihr wichtig, noch einmal an diesen besonderen Ort zurückzukehren. Und diesen Traum konnte sie sich nun erfüllen.

Sie verbrachte mit ihrem Ehemann ein paar schöne Stunden auf ihrem geliebten Campingplatz. Aber allen ist klar, das wird wohl das letzte Mal gewesen sein.

NRW: Petra geht mit Ehemann campen – hierhin kehrt sie nie wieder zurück

Aber wie schafft man es, mit einer schwer kranken Frau einfach so auf einen Campingplatz zu fahren? Dieses und viele weitere kleine/große Wunder machen die Ehrenamtlichen des ASB-Wünschewagens aus Westfalen regelmäßig möglich. Genau wie in dem Fall von Petra. Auf der Facebookseite „Der Wünschewagen“ konnten wir die ganze herzergreifende Geschichte nachlesen.

Bereits im November trafen sich drei ehrenamtliche Mitarbeiter an der Wohnung von Petra und ihrem Ehemann aus NRW. Doch es war erstmal gar nicht so leicht, Petra aus dem zweiten Stock und ohne Aufzug bis zum Wünschewagen zu geleiten. Aber mit Hilfe der ASB-Kollegen aus Bielefeld konnte man auch diese Hürde überwinden. Und schon ging es los zum geliebten Campingplatz des Ehepaares an der schönen Weser.

Der Abschied fiel schwer

In der Camping-Behausung vor Ort wurde direkt die Heizung aktiviert und die Ehrenamtlichen ließen das Ehepaar für ein paar gemeinsame Stunden allein. Im Laufe des Tages kamen aber noch ein paar liebgewonnene Nachbarn vorbei, die sich schweren Herzens von Petra verabschieden mussten. Da bei allen langsam der Magen knurrte, wurde irgendwann spontan Essen per Lieferdienst bestellt. Und so konnte man gemeinsam noch ein wenig Zeit verbringen.

Doch der aufregende Tag hinterließ Spuren bei Petra. Sie war inzwischen ziemlich müde. Und so wurde sie vom Team des Wünschewagens aus NRW bald wieder nach Hause gebracht. Die herzliche Verabschiedung machte deutlich, wie sehr Petra und ihr Ehemann diesen besonderen Tag genossen haben.

Die Wünschewagen finanzieren sich ausschließlich durch Spenden. Wer das Projekt unterstützen möchte, bekommt hier weitere Informationen.