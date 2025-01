NRW: Emmy (13) sammelt Spenden für rührendes Projekt – das Ergebnis haut alle um!

Sie ist erst 13 Jahre alt, hat aber mehr Herz als viele Erwachsene. Und das zeigt sie ganz deutlich. Denn Emmy aus NRW sammelt Spenden für ein rührendes Projekt. Und das nicht allein.

Du glaubst nicht, was sie alles auf die Beine stellt, von welchen Promis sie dabei unterstützt wird und wie hoch am Ende die Spendensumme ausfällt. Einfach ein tolles Mädchen mit viel Engagement für diejenigen, denen es nicht so gut geht.

NRW: Emmy (13) sammelt Spenden – unglaublich, wer sie dabei unterstützt

Andere in ihrem Alter interessieren sich für den neuesten Klatsch und Tratsch der Trash-TV-Stars oder gehen andauernd shoppen. Aber nicht so Emmy. Die 13-Jährige aus NRW hat ein echtes Herzensprojekt, das sie mit vollem Engagement unterstützt. Und zwar den ASB-Wünschewagen aus Westfalen. Wer die Wünschewagen nicht kennt: Die ehrenamtlichen Helfer des Arbeiter-Samariter-Bundes unterstützen mit umgebauten Krankenwagen schwerstkranke Menschen dabei, ihren letzten Wunsch wahr werden zu lassen. Auf der Facebookseite „Der Wünschewagen“ wird das Projekt von vorne bis hinten beleuchtet und es ist wirklich unglaublich, was die 13-Jährige da auf die Beine gestellt hat.

Passend zum Thema: ++ Liane (48) aus NRW fährt mit ihren Söhnen an die Nordsee – doch kann nie wieder zurückkehren ++

Emmy selbst kommt aus Münster in NRW und hat mithilfe ihrer Familie und sogar mehreren Prominenten eine unglaubliche Spendensumme zusammenbekommen. Und diese Aktion war nicht die erste. Sie macht das bereits zum dritten Mal, ist also inzwischen fast ein alter Hase im Spendensammeln. Kein Wunder, dass auch jetzt wieder eine tolle Summe von 22.484,98 Euro zusammengekommen ist, die sie stolz dem Team des ASB-Wünschewagens aus Westfalen übergeben konnte.

Emmy hatte Hilfe von mehreren Promis

Für ihren Spendenaufruf bekam Emmy unter anderem Unterstützung von bekannten Bands wie den Donots, Die Toten Hosen, Massendefekt und Electric Callboy. Sie alle signierten Fanartikel für die Spendenaktion der 13-Jährigen aus NRW. Und der Rockmusiker Henning Wehland, seines Zeichens Sänger der H-Blockx und selbst Münsteraner, gab für das Projekt sogar Wohnzimmer-Konzerte. Wow! Auch einige Sportler und ansässige Firmen waren mit von der Partie. Zudem verkaufte Emmy selbst in dem Friseursalon ihrer Mutter Marmelade, Kekse, Holzarbeiten und bedruckte Taschen, um die Spendensumme in die Höhe zu treiben.

Mehr News:

Bei der Übergabe der Spendensumme wurde aber auch Emmy überrascht. Birgit Bäumer-Borgmann, die Wünschewagen-Projektleitung in Münster, überreichte der fleißigen Emmy eine neue ASB-Jacke mit ihrem Namen aufgestickt und verlieh ihr zudem einen ganz besonderen Titel: „Du bist ab heute die erste offizielle Botschafterin des ASB-Wünschewagens Westfalens!“ Eine rundum gelungene Aktion!

Warum ein erst 10-jähriger Junge die Mitarbeiter eines Tierheims im Ruhrgebiet zu Tränen rührte, liest du >> hier.