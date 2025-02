Ausschlafen? Sex? Von wegen! DAS machen Menschen aus NRW am Wochenende am liebsten

Hoch die Hände, Wochenende! Wenn die lange Arbeitswoche endlich zu Ende geht, haben viele Menschen ganz bestimmte Pläne, um die freien Tage so richtig zu genießen. Leute, die aus NRW kommen, gehören mit dazu. Und eigentlich sollte man meinen, dass man doch gern etwas länger schlafen könnte. Oder aber die Zeit für ein romantisches Techtelmechtel im Bett findet.

Doch Pustekuchen! Wie eine Umfrage im Auftrag des Gesundheitsreiseveranstalters „Fit Reisen“ herausgefunden hat, steht bei NRW-Bewohnern weder Ausschlafen noch Sex ganz oben auf der To-do-Liste am Wochenende. Sondern etwas ganz anderes…

Ausschlafen? Sex? DAS machen NRW-Bewohner am Wochenende am liebsten

Im bundesweiten Durchschnitt schafft es „Ausschlafen“ tatsächlich auf den ersten Platz, wenn es um die Frage geht, was die wichtigste und am häufigsten praktizierte Aktivität am Wochenende ist. Knapp dahinter liegt, Zeit mit der Familie zu verbringen. Auf Platz 3 und damit auch aufs Treppchen schafft es immerhin Faulenzen. Das aber lediglich bundesweit – in NRW ticken die Uhren dann doch etwas anders.

Denn tatsächlich steht „Shopping am Wochenende“ in NRW sowohl bei Männern als auch bei Frauen ganz oben auf der Liste. Der Bummel erfreut sich also großer Beliebtheit – mit gut 19 Prozent sogar dreimal so häufig wie in Berlin. Sex ist relativ abgeschlagen, spielt scheinbar keine große Rolle. Das ist in Bayern anders, denn dort sagt fast jeder und jede Dritte, dass Intimität zu einem perfekten Wochenende gehöre.

Mehr News:

Für die Umfrage wurden 1.000 Personen im Alter zwischen 18 und 74 Jahren befragt, die die deutschsprachige Bevölkerung repräsentieren. Der Untersuchung liegt methodisch eine sogenannte Quotenstichprobe zugrunde. Die Befragung der Teilnehmer erfolgte anhand eines Fragebogens.