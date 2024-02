NRW: Massenschlägerei! Personen gehen mit Messer und Holzstangen aufeinander los

Wilde Massenschlägerei in Witten! Am Sonntagnachmittag (25. Februar) soll es in der Stadt in NRW zu einer Schlägerei gekommen sein, bei der einige Personen beteiligt gewesen sein sollen. Die Einsatzkräfte rückten inklusive Polizeihund ein und konnten so den Streit schnell unter Kontrolle bringen.

Witten in NRW: Schlägerei auf der Straße

Gegenüber der Redaktion von DER WESTEN bestätigte die Polizei, dass es zu einer Schlägerei gekommen ist, bei der zwischen fünf und sechs Personen beteiligt waren. Laut einer Pressesprecherin hat es sich bei den Raufbolden um Gastarbeiter rumänischer Herkunft gehandelt. Die Beteiligten sollen sich untereinander gekannt und zuvor sogar noch gemeinsam gefeiert und getrunken haben.

Laut weiteren Informationen, die der Redaktion vorliegen, wurden während der Schlägerei in der Ardeystraße unter anderem Messer und Holzlatten als Waffen eingesetzt, die von der Polizei sichergestellt werden konnten. Diese Informationen konnten bislang nicht offiziell bestätigt werden.

Bei einer Massenschlägerei in NRW sind auch Holzlatten als Waffe zum Einsatz gekommen. Foto: Fernandez / News 4 Video-Line TV

Zahlreiche Einsatzkräfte vor Ort

Gleich zwölf Einsatzkräfte der Polizei waren während der Schlägerei im Ort. Auch ein Polizeihund wurde hinzugezogen. Laut Informationen der Polizei soll es trotz der brutalen Aktion keine Schwerverletzten gegeben haben. Leichte Verletzungen der Beteiligten konnten jedoch nicht ausgeschlossen werden. Die Hintergründe der Massenschlägerei in NRW sind noch völlig unklar.

Diese Schlägerei war nicht die einzige, die die Polizei im Kreis Bochum in den vergangenen 24 Stunden zu verzeichnen hatte. In und vor einer Bochumer Gaststätte eskalierte in der Nacht zum 25. Februar ein Streit zwischen Fußballfans. Erst mit einem Großaufgebot von rund 20 Streifenwagen konnte die Schlägerei beendet werden. Insgesamt wurden zehn Männer im Alter von 21 bis 31 Jahren in Gewahrsam genommen. Die Ermittlungen dauern ebenfalls an.