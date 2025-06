NRW: Frau (60) wird von Blitz getroffen – tot!

Heftiges Unglück in NRW! In der Gemeinde Wilnsdorf soll am Samstagvormittag (7. Juni) eine 60-jährige Frau ums Leben gekommen sein. Eigentlich hatte sie während eines Unwetters nur nach ihrem Pferd auf der Weide schauen wollen, als sie plötzlich vom Blitz getroffen wurde.

Wie zunächst die „Siegener Zeitung“ berichtete, kam für die 60-Jährige am Samstag jede Hilfe zu spät. Passanten hatten den Notruf alarmiert, nachdem sie die leblose Frau auf der Weide entdeckt hatten. Dieser konnte nur noch den Tot der Frau feststellen.

Heftiges Unglück erschüttert NRW-Gemeinde

Nach Angaben der Polizei soll sich die Frau während des Unwetters oberhalb des NRW-Ortes in Verlängerung der Franz-Dango-Straße auf der Pferdeweide aufgehalten haben, als es zum verhängnisvollen Blitzschlag kam. Das Unwetter war in den Morgenstunden über das Siegerland gezogen und hatte hier für stellenweise starke Regenfälle gesorgt.

Wahrscheinlich hatte die 60-Jährige ihr Pferd nur in Sicherheit bringen wollen, als sie auf der Weide am Samstagvormittag ihr Leben ließ. Ein Großaufgebot an Rettungskräften der Polizei und des Rettungsdienstes rückte nach dem Unglück aus. Auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz.

