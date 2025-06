Wetter in NRW: Unwetter könnten Pfingsten sprengen – „Ne Schippe ungemütlicher“

Pfingsten ist sozusagen der Geburtstag der Kirche. Fünfzig Tage nach Ostern kam laut Bibel der Heilige Geist auf die Jünger Jesu. Ab diesem Moment trauten sie sich, hinauszugehen und in aller Welt vom Glauben zu erzählen.

Doch nicht nur Christen feiern diesen Tag, sondern auch alle, die sich einfach über den freien Tag freuen – immerhin muss man nicht arbeiten. Doch steht nun alles auf der Kippe? Eine Wetter-Expertin spricht jetzt Klartext und lässt Sonnen-Fans schlottern.

Wetter in NRW: Gewitter statt Sonne? Meteorologin spricht Klartext

Pfingsten steht vor der Tür und viele träumen schon vom perfekten Grillabend, Sonnencreme auf der Haut und entspannten Stunden draußen. Aber Wetter-Expertin Kathy Schrey macht da erstmal einen kleinen Dämpfer klar: „Ich bin da eher skeptisch.“ Denn das Wetter spielt noch nicht so richtig mit – die Gewitter sind noch lange nicht aus dem Rennen.

Schon am Freitag geht’s „noch mal eine Schuppe ungemütlicher“ zu, vor allem der Wind legt ordentlich los. Und das ist nur der Anfang, denn am Samstag klopft das nächste Windfeld direkt vom Atlantik an und bringt schauerartige Regenschauer und Gewitter mit.

Temperaturen an Pfingsten – ein Überblick

Temperaturtechnisch wird’s am Samstag ein ziemliches Auf und Ab: Morgens eher kühl mit 9 Grad, nachmittags aber bis zu 25 Grad. Am Sonntag kühlt es dann etwas ab (9 bis 21 Grad) und NRW muss sich vor allem auf starke Regenschauer einstellen.

Kein Wunder, dass die Wetter-Expertin (wetter.net) betont: „Es wird ein verregnetes Pfingsten“. Aber hey, zumindest am Sonntag soll zwischendurch auch mal die Sonne rausgucken – sozusagen ein kleines Wetter-Trostpflaster!

Aber Kopf hoch! Vielleicht wird es ja genau dadurch ein Wochenende, an dem du mal wieder so richtig gemütlich mit Freunden drinnen lachen und spielen kannst – und die Grillparty verschiebst du einfach auf den nächsten Sonnentag.