NRW spricht deutliche Warnung aus – es geht ausgerechnet um ein Weihnachtsgeschenk

So kurz vor Weihnachten werden die allermeisten ihre Weihnachtsgeschenke bereits besorgt haben. Bei diesem Produkt solltest du aber nochmal einen Blick unter das Geschenkpapier werfen und genau gucken, worum es sich eigentlich handelt. Das Land NRW spricht jetzt nämlich eine Warnung aus – es geht um DIESES Geschenk aus dem Internet.

Die Arbeitsschutzverwaltung in NRW weist auf viele Mängel bei Geräten hin, die online zu erhalten sind. „Ruhr24“ berichtet von stichprobenartigen Untersuchungen von Produkten aus dem Internet durch die Bezirksregierungen Köln und Düsseldorf sowie das Landesinstitut für Arbeitsschutz und Arbeitsgestaltung NRW (LIA). Das Ergebnis lässt alle Alarmglocken läuten: Über 300 Angebote mussten aus Onlineshops entfernt werden. Und ein Produkt ist besonders gefährlich.

NRW warnt: Weihnachtsgeschenk löst Augenschäden und Verbrennungen aus

Geschenke aus dem Internet sind für viele eine schnelle und praktische Lösung, wenn es um Weihnachten geht. Besonders beliebt sind Lasergraviermaschinen, die oft zur Personalisierung von Gegenständen genutzt werden. Das Land NRW warnt allerdings vor den Geräten. Denn bei einigen Produkten gab es schwerwiegende sicherheitstechnische Probleme, wie unvollständige oder leicht entfernbare Schutzscheiben. Das bringt extreme Risiken mit sich, denn Laser der Klasse 4 können bei unsachgemäßer Verwendung schwere Augenschäden oder Verbrennungen verursachen!

Das beliebte Weihnachtsgeschenk kann also schwerwiegende Folgen mit sich ziehen, weshalb die NRW-Behörden jetzt die Warnung aussprechen. Die Lasergraviermaschinen sind nämlich in keinster Weise mit Laserpointern zu vergleichen. Während letztere eine Leistung von maximal einem Milliwatt haben, liegt der Wert bei Lasergraviermaschinen zwischen drei und 30 Watt – also 3.000 bis 30.000 Mal mehr. Schon ein kurzer Kontakt mit dem Laserstrahl kann unwiderrufliche Augenschäden herbeiführen. Und das sogar, wenn der Laser „nur“ durch einen anderen Gegenstand reflektiert wird!

Darauf solltest du achten

Um das Risiko eines Mangels zu minimieren, solltest du auf bestimmte Sicherheitsmerkmale achten. Dazu gehören – verpflichtend! – die CE-Kennzeichnung, eine Konformitätserklärung, eine vollständige Herstelleradresse sowie Warnhinweise auf Deutsch. Der Laser sollte außerdem Schutzvorrichtungen haben, die ihn komplett abdecken und automatisch abschalten, sobald man sie öffnet.