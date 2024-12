Weihnachts-Geschenke: Beste Last-Minute-Ideen für alle Fälle

Wer kennt es nicht: Weihnachten steht vor der Tür und plötzlich fällt dir ein, dass dir noch einige Weihnachts-Geschenke für deine Liebsten fehlen. So langsam kommst du ins Schwitzen, denn so kurz vor Weihnachten werden die meisten Bestellungen wohl nicht mehr rechtzeitig ankommen. Aber keine Panik! Unsere Redaktion hat dir die besten Last-Minute-Ideen zusammengetragen, mit denen du deinen Liebsten garantiert eine Freude machen wirst.

Was gibt es Unangenehmeres, als bei der Bescherung offensichtlich das Weihnachts-Geschenk vergessen zu haben? Mit diesen fünf Last-Minute-Ideen merkt garantiert niemand, dass du die Geschenke erst kurz vor knapp besorgt hast.

Weihnachts-Geschenke: Die besten Last-Minute-Ideen

Die Weihnachtszeit ist für die meisten mit sehr viel Stress verbunden. Was bietet sich da mehr an, als einen Wellness- oder Spa-Gutschein zu verschenken? Denn eine Auszeit hat jeder Mal verdient und ist die perfekte Last-Minute-Idee für Freund, Freundin oder deine Mutter. Der Beschenkte sieht, dass du dir Gedanken gemacht hast und kann sich auf ein entspannendes Erlebnis zu zweit freuen. Meistens sind kartonierte Gutscheine zwar mit Wartezeit verbunden, aber oft kannst du das Weihnachts-Geschenk auch einfach als PDF ausdrucken und in einem schönen Umschlag verschenken.

Die nächste Last-Minute-Idee kommt auch aus der Sparte „Gemeinsame Zeit verschenken“. Denn wie wäre es mit einem gemeinsamen Konzert- oder Theaterbesuch? So könnt ihr eure Lieblingsband oder das Theaterstück, das euch verbindet, genießen und schafft gemeinsame Erinnerungen. Dieses Weihnachts-Geschenk löst garantiert Begeisterung aus!

Weitere Geschenk-Ideen

Wenn du nach einem Weihnachts-Geschenk suchst, dass nicht nur kostengünstig, sondern auch mit wenig Arbeit verbunden ist, ist ein Blick in die Küche oft die richtige Idee. Hier kannst du zum Beispiel ganz schnell und einfach Kräuter- oder Gewürz-Öle selbst machen. Einfach ein Rezept aus dem Internet raussuchen, das Öl in eine schöne Glasflasche füllen und diese noch weihnachtlich verzieren. Das DIY-Geschenk geht nicht nur schnell, sondern sieht auch schön aus – insbesondere wenn du noch frische Kräuter in die Flasche füllst.

Eine weitere Geschenk-Idee, die garantiert gut ankommt, ist ein selbstgemachtes Fotoalbum! Auch wenn du keine Zeit mehr hast, ein gedrucktes Fotoalbum zu bestellen, musst du die Idee nämlich nicht direkt verwerfen. Denn ein selbstgemachtes Fotoalbum kann mindestens genauso schön sein – persönlicher und mit mehr Mühe verbunden ist es allemal! Gehe dafür einfach in den nächsten DM oder Rossmann und drucke die schönsten, lustigsten und erinnerungswürdigsten Bilder aus dem letzten Jahr aus. Ein leeres Album zum Bekleben findest du auch in der Drogerie deiner Wahl. Jetzt musst du nur noch die Fotos in das Album kleben, die Seiten verzieren – und fertig. Ein kleiner Tipp: Wenn du Nachrichten oder kurze Texte zu den Fotos dazuschreibst, wird das Weihnachts-Geschenk noch persönlicher und der Beschenkte freut sich noch mehr über deine Mühe!

Ist dein Liebster besonders interessiert an Mode, Sport oder zum Beispiel Gartenarbeit? Dann wäre ein Zeitschriften-Abo die ideale Last-Minute-Idee! Solche Abonnements sind nicht nur einfach zu besorgen (ein paar Klicks im Internet und schon wird die Zeitschrift direkt an die Haustür des Beschenkten geliefert), sondern hat auch noch eine persönliche Note. Immer wenn die Zeitschrift ankommt, denkt der Beschenkte an dich und hat zudem auch über einen längeren Zeitraum etwas von deinem Weihnachts-Geschenk!