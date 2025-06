Virus-Variante erstmals in NRW: Schweinepest nachgewiesen – weitere Verdachtsfälle

Die Natur in Nordrhein-Westfalen (NRW) bietet vielen Tieren Lebensraum, darunter auch Wildschweinen, die in Wäldern und Wiesen unterwegs sind. Solche Tiere tragen zur Vielfalt des Ökosystems bei, können aber auch unbekannte Gefahren mit sich bringen. Krankheiten, die unter Wildtieren auftreten, werden oft erst entdeckt, wenn es schon zu spät sein könnte, sie schnell einzudämmen. In solchen Fällen müssen Behörden schnell handeln, um sowohl die Tiere als auch andere Bereiche der Landwirtschaft zu schützen.

Im Sauerland, einer Naturregion in NRW, wurde jetzt am Samstag (14. Juni) ein Fall von Afrikanischer Schweinepest (ASP) entdeckt. Das Virus, das Wild- und Hausschweine betrifft, sorgt regelmäßig für Besorgnis unter Landwirten und Tierexperten. Es wurden jedoch noch weitere tote Tiere gefunden, bei denen der Befund noch aussteht.

NRW: Wildschwein positiv auf Schweinepest getestet

Im aktuellen Fall wurde das ASP-Virus bei einem verendeten Wildschwein nachgewiesen. In der Region um den Kreis Olpe gibt es mittlerweile weitere Verdachtsfälle, da mehrere tote Wildschweine gefunden wurden. Das NRW-Landwirtschaftsministerium hat angekündigt, die Kadaver genauer zu untersuchen und erste Schutzmaßnahmen einzuleiten.

Um die Ausbreitung des Virus zu verhindern, wollen die Behörden voraussichtlich am Montag eine sogenannte „infizierte Zone“ einrichten. Dies teilte das Landwirtschaftsministerium NRW mit. Diese Zone, deren genaue Grenzen noch festgelegt werden, wird verschärften Schutzauflagen unterliegen. Das Gebiet wird in enger Zusammenarbeit mit dem Bund und der EU definiert.

NRW ergreift umfassende Schutzauflagen

In der „infizierten Zone“ sind bereits konkrete Maßnahmen geplant. Schutzzäune sollen verhindern, dass Wildschweine in benachbarte Regionen wandern. Außerdem sind Auflagen für landwirtschaftliche Betriebe vorgesehen, um ein Überspringen des Virus auf Hausschweine zu vermeiden. Hundehalter müssen ihre Tiere künftig nur noch an der Leine führen und auf Waldwegen bleiben. Diese Maßnahmen sollen dazu beitragen, die Verbreitung des gefährlichen ASP-Virus in NRW einzudämmen.

Für Menschen ist die Afrikanische Schweinepest ungefährlich. Auch andere Haus- und Nutztiere wie Rinder und Schafe sind nicht betroffen. Für Haus- und Wildschweine hingegen ist eine Infektion mit dem ASP-Virus fast immer tödlich. Der aktuelle Fall im Sauerland zeigt, wie wichtig Vorsorge, Kontrolle und schnelles Handeln sind, um Tierbestände und die Landwirtschaft in NRW zu schützen. Die Behörden setzen alles daran, das Virus unter Kontrolle zu bringen und eine weitere Verbreitung zu verhindern.

