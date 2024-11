NRW: Fast 1 Million Verkehrsdelikte – so schlimm sind die Autofahrer im Westen!

Wer im Straßenverkehr nicht riskieren will, Probleme mit dem Gesetz zu bekommen, sollte sich bei den Regularien bestens auskennen. Doch gerade bei Autofahrern, bei denen die Fahrschul-Zeit schon einige Jahre zurückliegt, kann so manches Verkehrsschild oder so manche Pflicht gerne mal in Vergessenheit geraten.

Vor allem in NRW sorgt die Zahl der Verkehrsdelikte jetzt bundesweit für Entsetzen. Denn gerade die Autofahrer im Westen scheinen in Sachen Verkehrsregeln wohl einiges nachzuholen zu haben, wie eine aktuelle Auswertung jetzt zeigt.

NRW verzeichnet meiste Ordnungswidrikeiten

Mit 916.288 Verstößen in Summe haben Autofahrer in NRW im Vorjahr das Bundesland an die Spitze der Verkehrsdelikte katapultiert. Besonders schockierend daran: Erst mit knapp über 620.000 und etwa 596.000 Verstößen sind Bayern und Baden-Württemberg auf den nächsten Plätzen weit abgeschlagen dahinter. Das ergibt jetzt eine Auswertung der Kfz-Versicherung „Allianz Direct“.

Zwar sei generell ein Rückgang bei den Verkehrsdelikten im Vergleich zum Vorjahr 2022 zu verzeichnen. Aber ausgerechnet bei diesen wichtigen Verstößen war 2023 ein leichter Anstieg zu registrieren.

DAS ist die häufigste Straftat in NRW

Denn bei den Punkten unerlaubtes Entfernen vom Unfallort (ein Plus von 2,9 Prozent) und Geschwindigkeitsüberschreitungen (ein Plus von 0,2 Prozent) haben die Autofahrer bundesweit zugelegt. Bei letzterem sollen vor allem Männer zwischen 25 und 44 und 45 bis 66 Jahren deutlich häufiger als Frauen über die Strenge schlagen.

Die häufigste Straftat im Straßenverkehr von NRW war aber laut der Auswertung der „Allianz Direct“ 2023 das Fahren ohne Fahrerlaubnis. Erst auf Platz zwei landen Alkoholverstöße und dicht abgeschlagen dahinter die Flucht nach einem Unfall.

Autofahrer aus NRW sollten sich die Studie also besser einmal zu Herzen nehmen und für ihren Fahrstil Konsequenzen aus dem vernichtenden Ergebnis ziehen, bevor er sie am Ende noch ihr eigenes Leben kostet.