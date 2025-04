NRW: US-Amerikaner testet Produkte bei Kaufland – sein Urteil ist eindeutig

Jeder hat so seine Lieblingsprodukte aus dem Supermarkt. Durch die aktuellen Preise ist es allerdings nicht ungewöhnlich, wenn man doch mal zur Eigenmarke von Rewe, Kaufland und Co. greift, als zum teureren Markenprodukt. Dabei kommt es ganz auf das Produkt sowie den persönlichen Geschmack an, ob du eines der Eigenmarken-Produkte als würdige Alternativen bewertest. Eines ist jedoch klar: Der Geldbeutel freut sich über die günstigeren Alternativen.

Der US-Amerikaner Ryan (besser bekannt als „ryaneatss“) lebt mittlerweile seit einigen Jahren in NRW. Immer wieder testet der Influencer deutsches Essen und bewertet dieses anschließend. Ähnliches hat er nun mit einigen Eigenmarken-Produkten bei Kaufland getan.

NRW: US-Amerikaner testet Eigenmarke bei Kaufland

In einem Instagram-Beitrag teilt Influencer Ryan seine Meinung zu den „Knockoff“-Produkten. Zunächst öffnet der US-Amerikaner aus NRW eine Packung „Surf Chips – Sour Cream & Onion“, die er mit der Marke „Pringles“ vergleicht. Ryans Urteil ist deutlich: 7 von 10. Die Chips schmecken seiner Meinung nach zwar, haben allerdings keinen „Sour Cream & Onion“-Geschmack und sollten einfach „Original“ heißen. Auch ein User in den Kommentaren gibt seine Meinung zu den Chips ab: „Surf Chips are disgustaaang“ („Surf Chips sind ekelhaaaft“), kommentiert der Nutzer.

Als nächstes probiert der US-Amerikaner aus NRW eine günstigere „Knoppers“-Alternative. Diese bewertet er nur mit einer 5 von 10 – und das, obwohl er der Meinung ist, dass sie dem teureren Original ziemlich nahekommen. Anschließend testet Ryan das dritte Produkt: Eine billigere „Snickers“-Alternative, die den US-Amerikaner sichtlich überrascht. „Das ist bis jetzt mein Lieblingsprodukt“, sagt er begeistert und bewertet es mit einer 9 von 10!

So urteilt Ryan

Eine Packung Chips der Kaufland-Eigenmarke, die den „Pombären“ ähneln, ist der nächste Artikel in der Tasche des US-Amerikaners aus NRW. „Genauso“, bewertet Ryan und findet, dass die Chips nicht vom Original zu unterscheiden sind.

Dann holt er das erste Getränk aus der Tasche: Ein Erfrischungsgetränk mit Pfirsich-Geschmack, das einem „Durstlöscher“ ähnlich ist. Der „T“ ist laut Ryan zwar nicht so süß, wie das Original, aber bekommt trotzdem eine 7 von 10.

Zuletzt testet der US-Amerikaner aus NRW einen mit Erdbeer-Joghurt gefüllten Schokoriegel der Kaufland-Eigenmarke, der der „Yogurette“ nahe kommt. Ryan selbst mag den Riegel zwar nicht so gerne, aber muss zugeben, dass das Eigenmarken-Produkt dem Original schon sehr nahekommt: 7,5 von 10!