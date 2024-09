NRW: Amerikaner nach Aldi-Einkauf enttäuscht – er rennt sofort zu Lidl

„Nichts Besonders, eine 4 von 10“ – oha, ein deutliches Urteil von Food-Influencer Ryan. Als „ryaneatss“ testet sich der US-Amerikaner, der seit über zwei Jahren in Bielefeld (NRW) lebt, durch die deutsche Küche und hält seine Geschmackserlebnisse mit der Kamera fest. Doch nicht immer überzeugt ihn das, was auf seinem Teller landet.

So auch nach einem kürzlichen Aldi-Einkauf. Auf Geheiß seiner Community testete Ryan eine Geflügelrolle aus der Aldi-Backwarenabteilung – und war nur wenig angetan (>> hier mehr dazu). Sofort flatterten Kommentare in sein Postfach, er solle doch stattdessen die Lidl-Variante probieren. Gesagt, getan. Ob ihn die Geflügelwurst im Blätterteig nun überzeugen kann?

NRW: US-Amerikaner testet Lidl-Geflügelrolle

Also ab zu Lidl, Geflügelrolle kaufen – und dann auf dem heimischen Balkon probieren. „Ich habe in einigen Kommentaren gelesen, dass ich sie aufwärmen soll“, meint Ryan. Doch das ist nicht der einzige Ratschlag: Er soll auf die warme Geflügelrolle noch etwas Ketchup träufeln, um das volle Geschmackserlebnis zu genießen.

Und Ryan wäre nicht Ryan, wenn er den Ratschlägen seiner Zuschauer nicht folgen würde. Also Ketchup aus der Tube auf die Geflügelrolle und einen herzhaften Bissen nehmen.

Welche Geflügelrolle ist besser?

Fast umgehend beginnt Ryan zu husten und räuspert sich. Findet er die Lidl-Geflügelrolle etwa so widerlich? Oder hat er sich nur verschluckt? „Ich weiß nicht, ob es am Aufwärmen liegt oder am Ketchup“, grübelt er, „aber ich glaube, ich muss nochmal die von Aldi holen.“ Oha – aufgewärmt und mit Ketchup verfeinert scheint ihm das gute Stück wohl etwas besser zu schmecken. „Die hier ist tatsächlich gar nicht so schlecht“, so sein Fazit – und spült alles mit einem erfrischenden Schluck seines geliebten Saskia-Mineralwassers herunter. „Lidl ist hier definitiv auf der Gewinnerseite.“

Aber Geflügelrollen-Fan ist Ryan dadurch keinesfalls geworden. Als kleiner Snack sei sie in Ordnung, aber freiwillig würde er wahrscheinlich nicht noch einmal eine kaufen. „Das ist einfach nicht mein Ding“, meint der Amerikaner, „aber ich bin mir sicher, viele von euch lieben das Zeug.“ Immerhin: Nach den 4 Punkten für die kalte Aldi-Variante bekommt die aufgewärmte Lidl-Version mit Ketchup von ihm 6,5 von 10 Punkten.