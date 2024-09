US-Amerikaner geht in NRW-Aldi einkaufen – was er dort sieht, macht ihn fassungslos

Nanu, kommt das dem US-Amerikaner nicht bekannt vor? Er hat auf Youtube, Instagram und Tiktok rund eine Million Follower, isst sich durch Deutschlands Supermärkte, Discounter und Gerichte – mit seinem Account „ryaneatss“ ist der Amerikaner Ryan (27) aus Bielefeld (NRW) eine kleine Berühmtheit geworden.

Es ist auch einfach interessant und lustig, wie ein Ami die „deutschen“ Gerichte Döner, Currywurst, Käseschnecken oder Bratwurst bewertet und beurteilt. Seine Videos erreichen zig User, er interagiert mit seinen Fans und geht auf deren Tipps und Empfehlungen ein. So auch diesmal – als er aber in einen NRW-Aldi geht, ist er fassungslos über das, was er da sieht!

US-Amerikaner geht in NRW-Aldi einkaufen

Aldi ist Deutschlands Discounter-Stolz. Was dort verkauft wird, soll gute Qualität haben. Auch für Gäste aus dem Ausland – sollte man meinen. Ein Follower empfiehlt ihm: „Probiere die Geflügelrolle von Aldi“. Gesagt, getan. Der Mann aus Virginia (USA) geht in den Aldi seines Vertrauens, marschiert schnurstracks Richtung Backwarenabteilung. Dann sieht er sie – die allerletzte Geflügelrolle, die noch da ist.

Er kauft sie für 1,19 Euro, packt sie draußen direkt wieder aus. Stolz zeigt er sie in die Kamera, ist selbst gespannt darauf, wie sie schmeckt. Er beißt rein, kaut – und sagt erstmal nichts. Sein Gesichtsausdruck zeigt Verwirrung. So richtig schmecken tut es dem Ami nicht… Dann sagt er endlich was, fragt: „Das Erste, was ich über diese Rolle wissen will: Was ist das für Fleisch in diesem Brötchen? Kann mir das einer sagen? Ist es Schwein, oder Rind?“

Verwunderung über Geflügelrolle

Ryan beißt erneut ins Brötchen, urteilt dann über das Brot: „Wie immer in Deutschland, ist das Brot auf den Punkt genau richtig gebacken. Es sieht etwas verrückt aus, aber es ist in Ordnung.“ Doch ein Mysterium bleibt weiter bestehen: Was ist das für Fleisch in der Geflügelrolle? Für einen US-Amerikaner nicht leicht zu wissen.

Deshalb bleibt ihm eine letzte Möglichkeit: Er reißt die Geflügelwurst aus dem Brötchen heraus, hält sie in die Kamera. „Es sieht aus wie eine Bratwurst“, vermutet er. Er beißt in die „nackte“ Wurst, kaut ausgiebig und urteilt hart: „Es ist einfach eine Brühwurst. Nichts Besonderes, für mich eine 4 von 10.“ RUMMS! Damit sollte klar sein, dass er die Geflügelrolle von Aldi nicht unbedingt wieder essen wird…