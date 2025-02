NRW landet in bundesweitem Ranking an der Spitze! Bayern hechelt hinterher

Dort leben, wo andere Urlaub machen? Das trifft normalerweise nicht unbedingt auf die Einwohner von NRW zu. Klar, ans Meer ist es von vielen Orten aus nicht weit und auch die Niederlande sind um die Ecke. Doch NRW und Urlaub, das gehört für viele Menschen auf den ersten Blick nicht zusammen.

Ein neues Ranking spricht jedoch jetzt eine andere Sprache. So steht NRW besonders bei Menschen, die einen Wanderurlaub bevorzugen, hoch im Kurs. Das größte Bundesland Deutschlands lässt dabei sogar das idyllische Bayern hinter sich.

NRW punktet bei Wanderfans

Der Online-Marktplatz für Ferienunterkünfte „HomeToGo“ hat bei dem großen „Naturpark Ranking 2025“ die beliebten Naturparks im Bundesland verglichen und einen Ort in NRW dabei zum Spitzenreiter gekürt.

Das Ranking setzt sich aus Bewertungen in drei Kategorien (Unterkünfte, Wandern und Wellness) zusammen, die wiederum zu einer Gesamtpunktzahl führen. Ein Ort in NRW konnte sich dabei mit großem Abstand an die Spitze setzen: das Siebengebirge!

Auch wenn der Naturpark im Siebengebirge der flächenmäßig kleinste im Ranking ist, so ist das Mittelgebirge im Südosten von Bonn besonders für Wandertouren außergewöhnlich beliebt. Das geht aus dem Suchvolumen bei Google hervor, erklärt „HomeToGo„.

Diese Orte liegen hinter NRW

Mit diesem Ergebnis lässt NRW beliebte deutsche Urlaubsorte wie den Bayrischen Wald in Bayern oder das Steinhuder Meer in Niedersachsen hinter sich. Diese Standorte haben es im Ranking immerhin auf Platz 2 und 3 geschafft. So bietet der Bayrische Wald einen besonderen Wellness-Faktor, während der Naturpark am Steinhuder Meer wegen seiner Ferienunterkünfte beliebt ist.

Insgesamt bietet das Naturpark-Ranking eine gute Inspiration für alle Menschen, die in diesem Jahr ihre Erholung innerhalb des eigenen Heimatlandes suchen. Laut „HomeToGo“ gehört es zu den Urlaubstrends 2025, Erlebnisse in der näheren Umgebung zu buchen und dabei auch Nationalparks zu besuchen.