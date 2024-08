NRW: Entsetzliches Unfall-Drama! Mutter kracht mit Auto gegen Hauswand ++ Sohn (8) stirbt

Am Freitagmittag (09. August) ereignete sich in NRW ein furchtbarer Unfall mit tödlichen Folgen. Eine Frau verlor die Kontrolle über ihr Fahrzeug und krachte gegen eine Hauswand. Dabei wurde ihr achtjähriger Sohn aus dem Fahrzeug geschleudert und erlitt tödliche Verletzungen. Die Ursachen für den Unfalls sind momentan noch ungeklärt.

Der Unfall ereignete sich auf der B525 in Goxel (NRW). Eine 36-jährige Frau aus Nottuln fuhr die Straße in Richtung Coesfeld entlang. In dem Fahrzeug befanden sich ebenfalls ihre beiden Kinder, ihr achtjähriger Sohn und ihre zehnjährige Tochter, sowie eine 62-jährige Frau aus Pulheim.

NRW: Tödlicher Autounfall – Junge (8) stirbt

Plötzlich verlor die Mutter die Kontrolle über das Fahrzeug und kam rechts von der Fahrbahn ab. Wie die Polizei aus NRW berichtet, sind die Gründe dafür noch ungeklärt und man ermittelt momentan noch. Das Auto krachte gegen eine Hauswand und überschlug sich mehrmals.

Dabei wurde der achtjährige Sohn aus dem Fahrzeug geschleudert. Er erlitt tödliche Verletzungen und verstarb noch an der Unfallstelle. Die Polizei Coesfeld aus NRW berichtet, dass die zehnjährige Tochter ebenfalls starke Verletzung erlitt, aber man sie momentan in einem Krankenhaus behandle.

Die anderen Personen im Fahrzeug wurden bei dem Verkehrsunfall ebenfalls ernsthaft verletzt. Ein Rettungswagen und sogar ein Rettungshubschrauber kamen zum Einsatz, um alle Verletzten in ein Krankenhaus in NRW zu bringen. Ihr Zustand ist momentan noch unbekannt.

Achtjähriger Sohn verstarb an Verletzungen

Bis Samstag (10. August) um 18.30 Uhr bleibt die Bundesstraße 525 im Bereich Goxel, zwischen den Abzweigen K46 (Borkener Straße) und K54 (Stevede) für die Unfallaufnahme gesperrt. Ein Unfallaufnahmeteam der Polizei aus NRW und ein Gutachter sind vor Ort, um die Ursache für den Verkehrsunfall ausfindig zu machen.