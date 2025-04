NRW-Tierheim nimmt schwer verletzte Katze auf – dramatisch, was sie durchmachen muss

Regelmäßig kommen die Mitarbeiter der Tierheime aus NRW an ihre Grenzen. Vernachlässigte Hunde, kranke Katzen oder zurückgegebene Tiere, die sich kurz nach der Adoption doch als zu viel Arbeit herausstellen – die Liste ist endlos. Auch der neuste Tierheim-Zugang des Aachener Tierschutzvereins rührt zu Tränen.

Dieser Anblick ist nichts für schwache Nerven. In einem Beitrag auf Facebook teilte das NRW-Tierheim Aachen Bilder einer schwer verletzten Katze. Was das arme Tier durchmachen musste, ist unfassbar.

NRW-Tierheim nimmt schwer verletzte Katze auf

„Der Leidensweg einer Straßenkatze“, beginnt das Aachener Tierheim den Beitrag. Die Mitarbeiter berichten, dass in der letzten Woche bei ihnen eine Katze gemeldet wurde. Die kleine Fellnase trug etwas um den Hals und die Brust, was tief in ihr Fleisch einschnitt. „Wir alle vermuteten ein Halsband, bei dem die Katze mit einem Vorderbein durchgerutscht war und welches nun Hals und Achsel abquetschte“, heißt es in dem Post.

Als das NRW-Tierheim versuchte, die schwer verletzte Katze „mit Futter, Falle und guten Worten“ einzufangen, stellte sich die Einfang-Aktion jedoch als sehr schwierig heraus. Erst nach einigen Tagen gelang es den Tierliebhabern, die Katze einzufangen. Sofort mussten die Tierärzte sie in einer Not-OP von ihren Fesseln befreien. „Es handelte sich um eine Art Ring aus Hartplastik, der das Gewebe am Hals und unter der Achsel massiv verletzte“, erklärt das Tierheim.

Katze erlitt „Höllenqualen“

Schnell war klar, dass die Wunden der armen Katze so groß sind, dass sie nicht genäht werden können und nun von Innen verheilen müssen. „Welch Höllenqualen muss die Katze durchlitten haben?“, fragen die Mitarbeiter sich traurig. Beim Einzug der Katze fand das Aachener Tierheim außerdem einen Chip, der allerdings nicht registriert ist. „Vermisst jemand dieses liebe und tapfere Tier?“, heißt es in dem Beitrag.

Auch die Tierfreunde in den Kommentaren können nicht glauben, was die Katze aus NRW durchleben musste. „Gute Besserung du Süße“, heißt es in einem Kommentar, „Ich hoffe, du erholst dich gut und findest ein sicheres neues Zuhause“. Eine weitere Userin appelliert: „Genau aus diesem Grund ärgere ich mich ständig über sämtlichen Müll der in der Gegend rumgeworfen wird (…) Nehmt doch bitte euren Kram mit und lasst nicht alles achtlos liegen“.