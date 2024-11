NRW-Tierheim zeigt Video vom OP-Tisch – „So sieht kein gesunder Hund aus“

„Mit jeder Operation werden wir seine Lebensqualität verbessern“, versprach das Tierheim Bergheim, als es sich den Pflegefall ansah. Doch was ist passiert? Nun es geht wieder einmal die Geschichte eines Vierbeiners, die nicht nur zu Tränen rührt, sondern auch Wut auslöst.

Nun hat das NRW-Tierheim weitere Details der Geschichte enthüllt. Die Reaktion der Tierfreunde ist eindeutig – sie drücken die Daumen.

Tierheim NRW: Hunde-Schicksal schockiert Ärzte

Atemprobleme, Hautentzündungen und noch viel mehr! Denn der arme Hund „Max“ aus dem Tierheim in NRW hat auch noch einen Hodentumor und einen Kreuzbandriss. „Das Allerschlimmste ist aber, nie hat sich jemand gekümmert“, berichtet auch die Instagram-Seite „Tiere suchen ein Zuhause“.

Und eines ist sicher: „So sieht kein gesunder Hund aus!“ Denn Max ist eine „Qualzucht und er ist in einem extrem schlechten Zustand“. Dabei handelt es sich um eine englische Bulldogge. Logisch, dass viele ihn wegen seiner kleinen Schnauze, den Kulleraugen und den niedlichen Ohren für einen super süßen Gesellen halten. Doch die Rasse ist eben auch sehr krankheitsanfällig.

Damit es dem Vierbeiner endlich besser geht, stehen nun mehrere Operationen an. „Beim ersten Eingriff wurde das Gaumensegel gekürzt und es ist unglaublich, wie gut er jetzt Luft bekommt.“

„Alles Gute“: Tierfreunde wünschen Max schnelle Genesung

„Die Nasenlöcher sind schon weit geworden.“ Und nun stand ein neuer Eingriff bevor: Ein Mediziner aus NRW kümmerte nicht nur um seine großen Augenlider, sondern auch um die Nasenfalte und den Hodentumor. So wollen die Ärzte die Nasenfalte, welche „mehrere Zentimeter tief“ ist, entfernen.

Kein Wunder, dass die Tierfreunde angesichts der bevorstehenden und bereits erfolgten Operationen ihre Emotionen nicht zurückhalten können. So schrieb eine Hunde-Liebhaberin: „Alles Gute kleiner Max, wenn ich sehe, was andere als SCHÖN empfinden, möchte ich einfach nur weinen“. Ein anderer meinte: „Viel Liebe und Glück, dass der süße Kerl noch so ein schönes Zuhause bekommt.“

Eines ist jedoch sicher: Max geht es mittlerweile viel besser und er ist in dem Tierheim in NRW definitiv in guten Händen. Nun bleibt ihn nur noch zu wünschen, dass er bald ein gemütliches Zuhause findet.