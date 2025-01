NRW-Tierheim lässt Vierbeiner röntgen – im Bauch machen Ärzte erschreckenden Fund

Die Mitarbeiter des Tierheim Bonn (NRW) müssen Tag für Tag schwere Tierschicksale ertragen – doch die Geschichte dieses Vierbeiners ist besonders bewegend. Beim Röntgen eines Tieres machten die Ärzte einen traurigen Fund.

Gleich mehrere Meerschweinchen fanden nach einer Sicherstellung ihren Weg in das Tierheim Bonn (NRW). Eines davon bereitete den Pflegern große Sorgen. Der Grund: Ein Fund im Ultraschall! Denn dort konnte der Tierarzt entdecken, dass das Meerschweinchen schwanger war. Soweit nichts allzu Dramatisches, aber das Meerschweinchen war viel zu jung, um Mama zu werden.

NRW-Tierheim nimmt schwangeres Meerschweinchen auf

In einem Facebook-Beitrag teilte das Tierheim das traurige Tier-Schicksal. Das Positive vorweg: Es kam zu einem Happy End!

„Babyschweinchen-Alarm. So sieht es aus, wenn Kinder Babys kriegen. Vor ein paar Wochen haben wir von einem anderen Tierschutzverein aus einer großen Sicherstellung einige Meerschweinchen übernommen. Darunter waren auch einige trächtige Weibchen, die in der letzten Woche alle nach und nach ihre Jungen zur Welt gebracht haben. Die letzte Mami machte uns Sorgen, weil sie selbst noch ein kleines Jungtier ist und wir bereits vermuteten, dass sie die Geburt alleine nicht schaffen würde“, heißt es in dem Social-Media-Post.

NRW-Tierheim auf 180

Im Röntgen bestätigte sich dann der Verdacht: Das Baby war für den kleinen Körper der Mama viel zu groß! „Das Baby wurde also gestern per Kaiserschnitt zur Welt gebracht. Mutter und Baby sind wohlauf. Die Mama, die nach der Geburt gerade noch 370 g wog, hat nun ein kleines Böckchen mit 110g (Kampf-) Gewicht. Das ist das Ergebnis unkontrollierter Vermehrung! Wir sind froh, dass es in diesem Fall gut ausgegangen ist und beide die riskante OP überlebt haben!“

Wie „Focus Tierarzt“ schreibt, sind weibliche Meerschweinchen schon im Alter von vier Wochen geschlechtsreif. Allerdings ist eine so frühe Trächtigkeit ein großes gesundheitliches Risiko für die Tiere. Empfohlen wird, das Meerschweinchen erst im Alter von fünf bis sechs Monaten decken zu lassen.