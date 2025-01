NRW: Jasmin (21) leidet an seltener Krankheit – jetzt braucht sie dringende Hilfe

Jasmin ist eine junge Frau aus Köln-Porz in NRW, wie es sie zu Tausenden gibt. Eigentlich. Sie liebt das Tanzen und Singen und verbringt ihre Freizeit gerne mit ihren Freundinnen. Sie bringt Menschen gerne zum Lachen und wird von ihrer Familie und ihren Freunden sehr geliebt. Jasmin will Pflegekraft werden und anderen Menschen helfen.

Und dabei ist sie es, die dringende Hilfe benötigt. Denn die 21-jährige Kölnerin leidet an einer seltenen Krankheit, die ihr Leben mit einem Mal vollkommen auf den Kopf gestellt und sie in einen Albtraum gestürzt hat, aus dem es nur einen Ausweg gibt.

Jasmin aus NRW will leben

Es ist der Sommer 2024, als es Jasmin plötzlich immer schlechter geht. Sie ist über eine längere Zeit sehr krank – die Ärzte zunächst ratlos. Dann die schreckliche Diagnose! Jasmin leidet an der seltenen Immunkrankheit hämophagozytischen Lymphohistiozytose (HLH) – einer schweren, lebensbedrohlichen Erkrankung, bei der der Körper zu viele „aktivierte Immunzellen“ produziert, die dann in mehrere Organe eindringen und diese schädigen. Doch das war noch nicht alles.

Hinzu kommt, dass die 21-Jährige an einer Genmutation (GATA2) leidet, durch die das Risiko sehr hoch ist, dass sie an Blutkrebs erkrankt. Das Einzige, was die junge Frau aus NRW retten kann, ist eine Stammzellenspende. Doch das ist leichter gesagt als getan!

Jasmin mit ihrer Mama Ina. Die beiden Frauen aus NRW lieben es, anderen Menschen zu helfen. Jetzt brauchen sie dringend Hilfe. Foto: DKMS

Ihre Mutter hat auf der Suche nach dem genetischen Zwilling ihrer Tochter gemeinsam mit der DKMS (ehemals Deutsche Knochenmarkspenderdatei) und ihrem Arbeitgeber, dem Krankenhaus Porz am Rhein eine Registrierungsaktion ins Leben gerufen. Ihr Ziel: potenzielle Stammzellspender finden.

Die Hoffnung ist groß, dass sich ein Stammzellenspender findet, der Jasmin mit seiner Spende zurück in ihr altes Leben holt. Ein Leben ohne Isolation aus Angst vor Infektionen. Ein Leben im Freien gemeinsam mit den Freundinnen und ein Leben, wo die junge Kölnerin wieder ihrem Traum nachgehen kann: als Pflegerin anderen Menschen helfen.

Wer zwischen 17 und 55 Jahren alt ist, kann sich am 5. Februar zwischen 15 und 19 Uhr im Krankenhaus Porz am Rhein in der Evangelischen Kapelle im 7. Stock bei der DKMS registrieren. Wer nicht kommen kann, kann die Registrierung zu jeder Zeit online abschließen.