NRW: Droht zu Ostern der Streik-Hammer im ÖPNV? Verdi sorgt für Klarheit

Gerade in den vergangenen Wochen folgte in NRW auf ein Streik der nächste. Kurz vor Ostern ist die Angst bei vielen Pendlern groß, wegen eines Streiks nicht zu Familie und Freunden zu kommen. Die Gewerkschaft Verdi hat dazu jetzt ein klares Statement abgegeben.

Im Tarifkonflikt im kommunalen Nahverkehr NRW soll in den Osterferien bei Bus und Bahn im ÖPNV nicht gestreikt werden. Das gab Verdi-Nahverkehrsexperte Peter Büddicker am Mittwoch in Düsseldorf bekannt.

Die Osterferien sind in NRW vom 25. März bis zum 6. April. In diesem Zeitraum können Pendler also voraussichtlich durchatmen. (mit dpa)