NRW: Sparkasse zieht Gebühren extrem an – Kunden geschockt

Sparkassen-Kunden aufgepasst! Mehrere Standorte in NRW drehen ordentlich an der Preisschraube und heben die Kontoführungsgebühren bereits zum Jahreswechsel an. Kunden bleibt keine andere Wahl, als die Gebührenerhöhung zu akzeptieren – das sorgt für Unmut. Doch was sind die Gründe für die schon bald greifenden Änderungen?

In den Städten Gevelsberg, Wetter, Ennepetal und Breckerfeld geht es den Kunden der Sparkasse an den Kragen – oder besser gesagt ans Geld. In einigen Filialen an Ennepe und Ruhr beträgt die Erhöhung nur wenige Cent, in anderen wiederum werden Bankgeschäfte schon bald mehr als doppelt so teuer. Doch diese Maßnahme kommt keinesfalls von Ungefähr.

NRW: Mit diesen Preisen müssen Sparkassen-Kunden künftig rechnen

Bereits bis Ende November muss jeder, der eines der 63.000 Girokonten bei dem Geld- und Kreditinstitut besitzt, der Gebührenerhöhung zustimmen. Wer mit den neuen Preisen nicht einverstanden ist, dem bleibt keine andere Möglichkeit, als der Sparkasse den Rücken zuzukehren, denn für die genannten Filialen in NRW ist die Erhöhung ein wichtiger Schritt.

+++ NRW: Sparkasse mit Gebühren-Knaller! Es trifft fast alle Kunden +++

„Vor knapp zwei Jahren sind die Sparkassen Gevelsberg-Wetter und Ennepetal-Breckerfeld fusioniert und die Kontoführungsgebühren sind der letzte offene Posten bei der Harmonisierung der Häuser“, begründet der Vorstandsvorsitzender Thomas Biermann die Maßnahmen gegenüber der „Westfalenpost“. In Gevelsberg und Wetter standen den Kunden bislang drei Kontomodelle zur Auswahl. Die Preise variierten zwischen monatlich 4,45 Euro, 8,45 Euro und 10,90 Euro. In Breckerfeld und Ennepetal standen Modelle für 5,75 Euro oder 9,95 Euro zur Auswahl.

Weitere Themen:

In Zukunft haben Sparkassen-Kunden nur noch die Wahl zwischen zwei Alternativen für Giro-Konten: das Giro-Komfort-Konto für 9,95 Euro und das Giro-Individual-Konto für 5,95 Euro. Doch es gibt noch einen weiteren Grund für die erhöhten Gebühren ab dem 1. Januar 2024. Auch die Sparkasse ist um die gestiegenen Preise der letzten Monate nicht herumgekommen. Personal- und Energiekosten, Ausgaben für IT-Dienstleister und die Gebäudereinigung – alles ist teurer geworden und das spiegelt sich in den neuen Preisen wieder. Doch mit den neuen Preisen geht auch ein neuer Service einher: Alle Giro-Karten funktionieren künftig auch als Debit-Mastercard.