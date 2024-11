Kirmes in NRW: Polizei greift hart durch – es kann jeden Besucher treffen

Etwa eine Million Menschen – 2019 waren es sogar 1,3 Millionen – strömen jedes Jahr zu dieser Kirmes in NRW. Sie ist ein Event der Superlative: eines der größten Volksfeste überhaupt im Westen, vor allem aber die größte Altstadt-Kirmes in ganz Europa!

Die Rede ist von der Allerheiligenkirmes in Soest (NRW). Für die Region ist sie ein Großereignis – und für die Polizei ein Großeinsatz. In diesem Jahr mehr denn je. Der furchtbare Messer-Anschlag mit drei Todesopfern am 23. August auf dem Stadtfest in Solingen hat gravierende Auswirkungen – auch jetzt in Soest. Die Ordnungsbehörden greifen zu drastischen Maßnahmen.

NRW: Video-Überwachung und Personenkontrollen bei Allerheiligenkirmes in Soest

Von Mittwoch, 6. November, bis Sonntag, 10. November, erlebt Soest mit der Allerheiligenkirmes quasi seine fünfte Jahreszeit. Für die Kreispolizeibehörde Soest sei es ein „herausragender Einsatz“, teilt diese mit. Beamte seien fünf Tage lang rund um die Uhr im Dienst, um eine größtmögliche Sicherheit auf dem beliebten Volksfest zu gewährleisten.

Der Solingen-Schock hat zur Folge, dass die Polizei ein noch größeres Maßnahmenpaket schnürt als üblich. Vor allem wurde das Personal aufgestockt. „Der Polizei ist die besondere Situation aufgrund der aktuellen Lage durchaus bewusst“, betont ein Sprecher. Er listet einige Maßnahmen auf, die jeden Besucher der Allerheiligenkirmes in NRW jederzeit treffen können:

Es werden zwei Videoüberwachungsanlagen am Bahnhof und am Markt eingerichtet. Auf diese Örtlichkeiten wird die Polizei während der fünf Tage ein besonderes Augenmerk richten.

Weiterhin hat die Polizei auf der Kirmes die strategische Fahndung angeordnet. Das bedeutet, dass Beamte jederzeit ohne konkreten Anlass Personen und Sachen kontrollieren und durchsuchen dürfen.

Weiterhin wird die Polizei mit uniformierten und zivilen Fußstreifen bis in die späten Abendstunden auf dem gesamten Kirmesgelände unterwegs sein.

Die Leitstelle der Polizei hat sich auf ein erhöhtes Notrufaufkommen vorbereitet und das Personal aufgestockt. Die Mobile Wache befindet sich wie immer täglich ab mittags auf dem nördlichen Petrikirchplatz.

Während der Kirmestage werden verstärkt Alkoholkontrollen im Straßenverkehr durchgeführt.

Die Polizei Soest wünscht allen Besuchern dieser beliebten Kirmes in NRW schöne Tage – und hat noch einige Sicherheitstipps parat: Nur die nötigsten Dinge mitnehmen. Wertsachen sollten in den Innentaschen und nicht offen sichtbar getragen werden. Möglichst mit ÖPNV statt Auto anreisen. Und wenn es doch das Auto sein muss: Rettungswege freihalten, keine Wertsachen im Wagen lassen, den Parkplatz-Standort merken.