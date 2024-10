NRW: Am Feiertag Allerheiligen nach Holland – böse Überraschung an der Grenze

Der 1. November – also Allerheiligen – steht bevor. Keine Frage, dass an diesem kirchlichen Feiertag in NRW die allermeisten Geschäfte geschlossen bleiben. Für viele Menschen hat es daher längst Tradition, einen entspannten Shopping-Tag in Holland zu verbringen. Doch in diesem Jahr ist vieles anders.

Während in NRW am Freitag, 1. November, höchstens ein paar Supermärkte an Bahnhöfen oder Flughäfen öffnen dürfen, läuft nebenan in Holland alles ganz regulär. Denn bei den Niederländern ist Allerheiligen kein Feiertag.

Auch ganz grundsätzlich bedeutet ein Feiertag im Nachbarland noch lange nicht, dass alle frei haben. Das regeln stattdessen individuelle Tarif- und Arbeitsverträge. Aber unabhängig davon mischt sich diesmal die Sorge vor den neuen Grenzkontrollen in die Vorfreude auf einen entspannten Einkaufsbummel in Holland.

NRW: Doppelte Grenzkontrollen am Feiertag Allerheiligen möglich

Der islamistisch motivierte Messer-Anschlag in Solingen am 23. August 2024 hat die Stimmungslage in NRW und insgesamt in Deutschland massiv verändert. Seit dem 16. September führt die Bundespolizei auch an den Westgrenzen Kontrollen durch – also auch in den Grenzregionen zu den Niederlanden und Belgien.

Schon unmittelbar nach dem Start der Kontrollen gab es erste Beschwerden über Wartezeiten (>>> hier mehr dazu) – aber das große Stau-Chaos blieb zunächst aus. Am Feiertag Allerheiligen könnte das anders aussehen.

Keine Frage: Am 1. November werden wieder viele niederländische Städte ihre Sogwirkung entfalten und Menschen aus NRW zum Bummeln anlocken. Ob Groningen, Roermond, Nijmegen, Venlo, Arnheim oder Enschede – überall freut man sich auf die Feiertags-Touristen aus Deutschland. Mancherorts werden sogar extra die Öffnungszeiten ausgeweitet. Das beliebte Outlet-Center Roermond zum Beispiel öffnet an Allerheiligen von 9 bis 22 Uhr – eine Stunde früher und zwei Stunden länger als üblich.

Doch die Kunden und Besucher aus NRW sollten diesmal vorsichtshalber mehr Zeit für die Hin- und Rückfahrt einplanen. Denn da sind ja die neuen Grenzkontrollen!

Auch niederländische Polizei an Feiertagen im Einsatz

Eine vergleichbare Situation hatte es bereits am 3. Oktober, also am Tag der Deutschen Einheit, gegeben. Auch an diesem Feiertag zieht es Jahr für Jahr viele Deutsche in die Niederlande – und abends wieder zurück gen Heimat. An Allerheiligen können Besucher aus NRW in diesem Jahr sogar direkt die Gelegenheit nutzen, ein verlängertes Wochenende von Freitag bis Sonntag in Holland zu verbringen.

Der erhöhte Reiseverkehr in beide Richtungen beschäftigt natürlich auch die Polizei – und zwar auf beiden Seiten der Grenze. Und so müssen deutsche Autofahrer damit rechnen, dass die Bundespolizei an den Autobahnen wieder stichprobenartige Grenzkontrollen zu wechselnden Zeiten und an wechselnden Orten durchführt. Vor einigen Wochen ertappte man dabei zum Beispiel auf der A40 kurz vor der holländischen Grenze zwei Ausländer, die per Heftbefehl gesucht wurden (>>> hier die Einzelheiten).

Doch nicht nur eine Kontrolle der deutschen Bundespolizei könnte den Ausflug von NRW in die Niederlande verzögern. Christa Kamaric, Sprecherin der Bundespolizeiinspektion Kleve, berichtete gegenüber DER WESTEN vor dem Tag der Deutschen Einheit: „Erfahrungsgemäß sind auch die Kollegen aus den Niederlanden an Feiertagen an der Grenze im Einsatz, um Einreisende aus Deutschland zu kontrollieren.“

Im ungünstigsten Fall geraten Autofahrer also sogar in zwei Kontrollen. Genauso gut kommen sie aber vielleicht auch ganz problemlos über die Grenze. Dann können sie den Feiertag Allerheiligen dann ganz entspannt zum Bummeln und Shoppen in Holland nutzen.