Wetter in NRW: Plötzlich alles weiß – erster Skilift geöffnet

„Leise rieselt der Schnee“ – na ja, das konnte man zumindest in den letzten Wochen nur über Spotify und Co. hören. Das reale Wetter spielte da noch nicht mit.

Doch nun ist der erste Schnee in NRW gefallen – zumindest im Ansatz. Kein Wunder, dass schon gleich der erste Skilift seine Pforten öffnete.

Wetter in NRW: Hier kann gerodelt und Ski gefahren werden

Auch in NRW wird es immer kälter und die Menschen bibbern und frieren. Doch genau diese niedrigen Temperaturen sorgten jetzt in Winterberg für absoluten Highlight. Zumindest für die Ski- und Snowboard-Fans.

Denn genau dort wurde ein Lift in Betrieb genommen, der Winterfans auf die 600 Meter lange Piste am Poppenberg bringen soll. Zwar noch mit technisch erzeugtem Kunstschnee, aber immerhin! Und so ist „die Öffnung des Liftes ein erstes kleines Angebot für Wintersportler. Das ist eine Art Pre-Opening“, hebt Liftbetreiber Florian Leber hervor.

Sobald bei entsprechend konstanten Minustemperaturen alle Schneekanonen in Betrieb sind, werden laut „Bild“ die restlichen 23 Lifte geöffnet.

Schnee trotz Plustemperaturen – das ist die Lösung

Aber Moment mal! Schneespaß ohne Schnee – geht das überhaupt? Ja, denn Florian Leber hat eine neue, topmoderne Beschneiungsanlage erworben, um seine Pisten wetterunabhängiger und vor allem vorausschauender in Betrieb nehmen zu können.

„Das Allwettermodell kann anders als die konventionellen Schneekanonen nicht erst bei stabilen Minustemperaturen Wasser zu Schneekristallen machen, weil es die Kälte selbst erzeugt“, so der Liftbetreiber.

Und was kostet das winterliche Vergnügen in NRW und vor allem wann öffnen der Lift? Nun, Winterfreunde können bereits ab 9 Uhr auf die Piste. Erwachsene zahlen dafür 35 Euro (ab 11 Uhr 30 Euro). Kinder zahlen 22 Euro (ab 11 Uhr 20 Euro).