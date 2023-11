NRW: Mann wechselt Reifen an seinem Auto – und macht eine lebensgefährliche Entdeckung

Das hätte verdammt böse enden können…

Chris Müller aus Schwerte (NRW) wollte eigentlich nur das machen, was jeder Autofahrer zur aktuellen Jahreszeit tun sollte – die Winterreifen auf sein Auto ziehen. Doch als er sich jedoch an seinem grauen Audi zu schaffen machte, erlebte er einen heftigen Schock!

NRW: Mann macht gefährliche Entdeckung

„Ich war schon mit den vorderen Reifen fertig“, erzählte er im Gespräch mit den „Ruhrnachrichten“. Doch als er unter den Radkasten des rechten Hinterreifens blickte, stockte dem Schlossermeister der Atem. Jemand hatte den Spritzschutz am Radkasten geöffnet – und ihn derart präpariert, dass bei künftigen Autofahrten ein fast schon lebensgefährliches Risiko bestanden hätte.

In den Spritzschutz hatten Unbekannte eine Klinge hineingesteckt! Ein Cuttermesser oder Teppichmesser steckte dort – und zwar genau so, dass damit beim Fahren der Reifen aufgeschlitzt werden würde! Ein beschädigter Reifen bei voller Fahrt? Da muss man kein Kfz-Mechaniker sein, um sich die damit verbundenen Risiken vorzustellen.

Doch bei Chris Müller macht sich eine große Sorge breit.

Messer an Autorreifen angebracht

Der Familienvater (zwei Kinder, 5 und 7) aus Schwerte hatte natürlich sofort die Polizei alarmiert – doch die sagte ihm, dass sie so etwas noch nie gesehen habe. „Das hat mich nicht gerade beruhigt“, meinte er. „So habe ich natürlich den Eindruck, dass das gezielt gegen mich oder meine Familie gerichtet.“

Er stellt sein Auto stets auf einem festen Parkplatz in einem Wohngebiet ab. „Wer immer das war, hat sich Gedanken gemacht, Zeit in seine Tat investiert und auch in Kauf genommen, möglicherweise beim Montieren des Messers erwischt zu werden“, überlegt Müller.

„Welcher Mensch macht sowas?“

Die Polizei hat das Messer mittlerweile sichergestellt. Bis zur Entdeckung hatte das Messer bereits rund 5 Millimeter tief in den Reifen geschnitten – eigentlich erstaunlich für so eine dünne Klinge. „Ich habe auch das Gefühl, dass jemand da zwischenzeitlich noch einmal nachgesetzt haben muss“, meint Chris Müller.

„Welcher Mensch macht sowas?“, fragt er fassungslos. „Meine Frau fährt mit unseren Kindern damit, und sie fährt oft morgens direkt auf die Autobahn.“ Im Juni habe er zuletzt neue Reifen auf das Auto gezogen. Das Messer muss also zwischen Juni und November angebracht worden sein.