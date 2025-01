NRW: Nach Kritik an Deutschlands schönster Kleinstadt – jetzt wehrt sich das Örtchen

Die Stadt Monschau ist seit Herbst 2024 in aller Munde. Nachdem die NRW-Stadt bei den „Travelbook-Awards“ als Deutschlands größte Kleinstadt ausgezeichnet worden war, pilgerten noch mehr Touristen als gewöhnlich in die schöne Altstadt nahe der belgischen Grenze.

Auch eine DER-WESTEN-Leserin wollte sich persönlich ein Bild von der Idylle der NRW-Stadt machen. Ihr Fazit: „Monschau ist wirklich hübsch und sehenswert.“ Doch die Touristin fand auch ein Haar in der Suppe – ihre Kritik blieb allerdings nicht unbeantwortet.

NRW-Stadt wehrt sich gegen Touri-Kritik

Ein Meer an Fachwerkhäusern, Kopfsteinpflaster und eine Burg auf dem Gipfel. Monschau macht was her, wie auch die DER-WESTEN-Leserin anerkennen musste. „Nur schade, dass in den Geschäften soviel China-Ware eingezogen ist“, stellte sie fest. Ein Urteil, das Barbara Frohnhoff so nicht stehen lassen will.

Die Geschäftsführerin der Monschau-Touristik GmbH gibt zwar zu, dass es tatsächlich Souvenirläden gebe, die allesamt die gleiche Billigware im Sortiment führe. Diese würden wie in allen touristischen Zentren „den Gesamteindruck abwerten.“ Aber nach Ansicht von Barbara Frohnhoff habe sich das Angebot hochwertiger Shops und Handwerksläden in den letzten Jahren sehr positiv entwickelt.

Diese Läden darfst du in Monschau nicht verpassen

Als Beispiel nannte die Tourismusbeauftragte etwa die Handweberei Gern, wo Touristen der Weberin im Laden zuschauen können. Oder auch das Mon-Joie, wo Werke von rund 30 Künstlern und Kunsthandwerkern aus der Region angeboten werden. Hinzu kämen zahlreiche Spezialitätenshops, „die zum Teil vom Feinschmecker ausgezeichnete Produkte anbieten“, wie Frohnhoff hervorhebt. Dazu zählen etwa die Senfmühle, die Caffee-Rösterei, das Café Kaulard und weitere Konditoren mit den berühmten Möppchen, Dütchen und Vennbrocken.

Weitere Empfehlungen der Monschauerin:

Monart – Fotokunst

Joah Kraus – Joachim Kern internationaler Designer für Herrenmode

Naturart – Fell-Leder und Naturprodukte

Ah und Oh – ausgefallene Keramik und Dekowaren und Spezialitäten

Antiquitäten Menzerath – restaurierte Möbel und Ambiente

Antiquitäten Steve Mandl – bekannt aus Bares für Rares

Living & More – Mode, Taschen, Accessoires

Marion Muck – Modedesignerin

Bieneis – Naturkosmetik aus eigener Herstellung

Lederwaren Vijgen

Mond concept Store – Hüte, Accessoires und Wohndeko

Le Cadeau – der größte Hutladen in der Region

Mon Unique – filzen, nähen und töpfern

Kunterburg: Spiel und Dekowaren für Kinder, u.a. Keramik-Malkurse

Das seien noch längst nicht alle nennenswerten Geschäfte, stellt Barbara Frohnhoff klar: „Viele Ladenbesitzer können interessante Geschichten zu ihren Läden, ihrem Handwerk oder ihren Produkten erzählen und wir sind optimistisch, dass wir in den nächsten Jahren weitere gute Geschäfte dazu bekommen.“