S6-Hammer in NRW – damit hätte niemand gerechnet

Wer mit den öffentlichen Verkehrsmitteln durch NRW fährt, muss sich regelmäßig auf Veränderungen gefasst machen. Mal fällt ein Verkehrsmittel aus, mal kommt es zu spät und in anderen Fällen bleiben ganze Strecken gesperrt.

Eine solche Sperrung hat der VRR auch Ende letzten Jahres für die S6 in NRW angekündigt. Jetzt haben Betroffene allerdings Grund zur Freude.

S6-Hammer in NRW: Das musst du wissen

In einer Meldung kündigte der VRR damals an: „Seit einem Hangrutsch im Januar 2024 ist die S-Bahnstrecke der Linie S 6 zwischen Essen und Ratingen-Hösel gesperrt – und bleibt das voraussichtlich noch bis ins erste Halbjahr 2026.“

Doch jetzt gibt es News, die viele Menschen aus NRW überraschen dürfte: Ab Dezember dieses Jahres soll die S6 wieder zwischen Düsseldorf und Essen fahren können. Damit hätte wohl niemand so schnell gerechnet!

Das müssen Kunden wissen

Gelingt dieser Plan, kann die Strecke in NRW ein halbes Jahr früher als geplant wieder von den Fahrgästen genutzt werden. „Wir setzen alles daran, dass wir die Strecke zum Fahrplanwechsel am 14. Dezember wieder in Betrieb nehmen können“, sagte Hans Mattevi, Leiter Betrieb bei der DB InfraGO in Duisburg.

Bis die S6 im Dezember wieder durch NRW fahren kann, muss allerdings noch einiges passieren. Doch was genau ist eigentlich geplant?

S6: Diese Baumaßnahmen sind geplant

Die Deutsche Bahn sichert einen Hang entlang der Strecke mit einer neuen, 50 Meter langen Stützwand aus tief verankerten Bohrpfählen. Zusätzlich werden auf 10.000 Quadratmetern Bodenanker und Fangnetze installiert, um bei künftigen Hangbewegungen Schäden an der Strecke in NRW zu vermeiden.

Parallel dazu finden vom 30. Juni bis 30. November weitere Bauarbeiten zwischen Düsseldorf-Derendorf und dem Hauptbahnhof in Essen statt – etwa an Gleisen, Technik und Weichen. Die Maßnahmen der S6 wurden also gebündelt, um die Beeinträchtigungen für Fahrgäste zu minimieren. Ob die Baumaßnahmen tatsächlich bis Dezember abgeschlossen sind, bleibt allerdings abzuwarten.