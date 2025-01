NRW: Passagiere im Zug alarmiert! Frau mit bluterverschmierter Hose und Säugling gibt Rätsel auf

Als Passagiere am vergangenen Freitag (3. Januar) in einer S-Bahn in NRW unterwegs waren, versetzte sie der Anblick einer Frau sofort in Alarmbereitschaft. Sie fackelten nicht lange und alarmierten die Polizei.

Gemeinsam mit ihrem Mann war die Frau in der S11 am Norfer Bahnhof in der NRW-Stadt Neuss mit einem Säugling gesichtet worden. Doch der Anblick ihrer blutverschmierten Hose warf Fragen auf. Hatte die Frau etwa ein Baby im Zug geboren?

NRW: Zeugen mit heftigem Verdacht

Die Polizei fahndete laut Berichten der „Neuss Grevenbroicher Zeitung“ nach der Mutter und ihrem Kind und bat um Hinweise aus der Öffentlichkeit. Dank eines Zeugen konnte die Familie tatsächlich schnell gefunden werden.

Wie eine Sprecherin der Polizei mitteilte, konnte sich die Situation schnell aufklären und der Verdacht der Zeugen aus dem NRW-Zug nicht bestätigen. Tatsächlich soll das Kind bereits wenige Tage vor der Bahnfahrt zur Welt gekommen sein – und das nicht in einer S-Bahn, sondern in einem Krankenhaus. „Alle Beteiligten sind wohlauf.“

Blut oder andere Substanz?

Doch eines wirft dennoch weiterhin Fragen auf. Denn tatsächlich hatten Zeugen auch von einer blutverschmierten Hose Alarm berichtet. Ob es sich bei der Substanz aber tatsächlich um Blut handelte, sei aktuell noch vollkommen unklar, heißt es bei der „Neuss Grevenbroicher Zeitung“.

