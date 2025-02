Streiks halten Ruhrgebiet und NRW im Bann – Sparkassen, ÖPNV & Co. betroffen

Schon in der vergangenen Woche hat die Verdi viele öffentliche Einrichtungen wie Kitas bestreikt. Nun geht es in dieser zweiten Februarwoche weiter. Von Essen über Mülheim, Oberhausen, Duisburg oder Dortmund ist beinahe jede große Stadt im Ruhrgebiet betroffen und auch darüber hinaus in NRW machen die Gewerkschaften in Köln und Co. mit.

Ob bei der Sparkasse oder beim Öffentlichen Personennahverkehr – in NRW wird die ganze Woche gestreikt. In unserer Übersicht haben wir alle angekündigten Streikmaßnahmen zusammengefasst.

Verdi streikt in NRW

Am Dienstag (11. Februar) ging es bereits bei den Wirtschaftsbetrieben in Oberhausen (WBO) und der STOAG los und auch die Duisburger sowie Niederrheinische Sparkasse Rhein-Lippe wurden bestreikt. Am Mittwoch ist die Sparkasse in Essen und die Ruhrbahn dran (>>hier mehr dazu) sowie das Ordnungsamt und die Verkehrsüberwachung der Stadt Essen. Am Donnerstag ziehen die Sparkasse und die Stadt Mülheim nach sowie die Kitas innerhalb der Ruhrgebietsstadt.

Darüber hinaus wurden am Dienstag in Köln die Stadtwerke (SWK), RheinEnergie, RheinNetz, die städtischen Kliniken (KdSK) und die LVR Klinik bestreikt sowie in Leverkusen die Stadt, Musikschule, Energieversorgung (EVL) und auch die Sparkasse. Im Folgenden findet ihr eine Übersicht über weitere geplante Warnstreiks.

Mittwoch, 12. Februar:

Düsseldorf: Stadtverwaltung, Bädergesellschaft, Jobcenter, Agentur für Arbeit, Stadt- und Kreissparkasse

Remscheid: Stadtverwaltung, Technische Betriebe, H20, Vekehrsbetrieb, EWR, Stadtsparkasse

Recklinghausen: Stadtverwaltung, Agentur für Arbeit, Kreisverwaltung, Sparkasse Vest

Hagen: Stadt, Jobcenter, Sparkasse an Volme und Ruhr, Straßenbahn, Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft, Sander Reisen, Verkehrsgesellschaft Ennepe-Ruhr, Märkische Verkehrsgesellschaft

Donnerstag, 13. Februar:

Siegerland: Klinikum Siegen, Stadt Kreuztal

Köln: Stadt, Bühnen der Stadt, Jobcenter, Bundesagentur für Arbeit, KölnBäder, LVR, Sozial-Betriebe-Köln (SBK), Gemeinnützige Werkstätten (GWK), Kreissparkasse

Dortmund: Stadtverwaltung, DSW21, Wasserwerke Westfalen, EDG, Klinikum, Sparkasse, Städtische Seniorenheime, LWL-Klinik, Jobcenter, Agentur für Arbeit, Theater Dortmund

Gelsenkirchen: alle Tarifbeschäftigten (ÖPNV ausgenommen) aller Betriebe und Dienststellen im Bezirk Mittleres Ruhrgebiet (auch Bochum, Herne etc.) sind zum ganztägigen Warnstreik aufgerufen

Herne: Stadtverwaltung, Revierpark Gysenberg, Herner Bädergesellschaft, Jobcener, Gemeinnützige Beschäftigungsgesellschaft (GBH)

Mülheim: Stadt und Kitas

Aachen: Kommunen in der Städteregion, Kreis Düren und Heinsberg, Rhein-Erft-kreis, ASEAG, WVER, Erftverband, Rhein-Maas-Klinikum, Studierendenwerk, Theater Aachen

Freitag, 14. Februar: