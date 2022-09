NRW: Frau klaut mit lebenden Hühnern und Gänsen geladenen LKW – und fährt ihn gegen eine Mauer

Irrer Fall aus NRW! Eine Frau klaute offenbar einen Geflügeltransporter und legte danach eine wilde Fahrt hin.

Am Samstagmorgen (24. September) setzte sich eine 34-Jährige im Kreis Gütersloh (NRW) hinter das Steuer eines fremden Transporters. Der Lastwagen war beladen mit Hühnern und Gänsen. Auf ihrer Fahrt nahm sie jedes Hindernis mit, erst eine Mauer konnte die Frau bremsen.

NRW: Frau klaut Geflügeltransporter und legt irre Fahrt hin

Eine Frau genehmigte sich am Samstagmorgen eine rasante Spritztour. Dafür lieh sie sich einen fremden Geflügeltransporter. Auf ihrer Fahrt beschädigte die 34-Jährige ein Straßenschild an der Waldliesborner Straße in Höhe des Fechtelwegs und verlor mehrere Transportkisten mit lebenden Gänsen.

Die Polizei Rietberg wurde auf den Fall gegen vier Uhr aufmerksam, weil mehrere Zeugen auf der Wache anriefen. Fast zeitgleich rief auch ein Mann bei der Dienststelle an und meldete seinen Transporter im Kreis Gütersloh als vermisst.

SO geht es den Hühnern und Gänsen

Langsam setzte sich das Puzzle zusammen. Der entscheidende Hinweis kam in den späteren Morgenstunden rein. Ein Anwohner aus dem Fechtelweg informierte die Beamten über einen abgestellten Lkw. Dieser war offensichtlich in eine Mauer gekracht.

Die Ermittlungen führten die Polizisten zu einer 34-jährigen Rietbergerin, die scheinbar alkoholisiert gefahren war. Die Hintergründe der kuriosen Tat sind bislang unklar. Doch gegen die Frau wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Wie eine Sprecherin der Polizei Rietberg gegenüber dieser Redaktion mitteilte, sind die Tiere weitestgehend unbeschädigt geblieben.