Bahn in NRW: Mann belästigt Frau im Zug sexuell – doch es wird noch heftiger

Ein Mann belästigte in der Bahn in NRW eine junge Frau sexuell. Ein anderer Reisender ist der Frau zur Hilfe gekommen. Die Polizei hat den Mann festgenommen, doch auf der Wache setzte er noch einen drauf.

Als eine Frau am Sonntag (25. September) mit dem IC 2043 unterwegs war, verhielt sich ein anderer Reisender die ganze Fahrt über komisch. Der Unbekannte habe nicht weit weg gesessen, sei immer wieder aufgestanden und habe sich im Zug hin und her bewegt. Auch seine Maskenpflicht missachtete der 35-Jährige, obwohl ein Bahnmitarbeiter ihn immer wieder ermahnte.

Als der Zug am Hauptbahnhof in Dortmund Halt machte, stand der Unbekannte plötzlich neben die 27-Jährige. Dabei habe er sich an seinem Glied gerieben und die junge Bielefelderin angesehen und ihre linke Schulter gestreichelt.

35-Jähriger wird festgenommen – auf der Wache treibt er es auf die Spitze

Die Frau stieß den Mann von sich und ein anderer Reisender kam ihr zur Hilfe. Beide eilten zum Zugbegleiter und alarmierten die Bundespolizei. Die Beamten nahmen den Mann gegen 18.15 Uhr mit auf die Polizeiwache, um seine Identität zu prüfen.

Gegenüber den Polizisten gab der 35-Jährige an, dass er in Wien wohne und zurzeit Familienmitglieder in Deutschland besuche. Doch auch auf der Wache hatte der Mann seine Triebe nicht unter Kontrolle. Immer wieder packte er sein erigiertes Geschlechtsteil aus.

Die Bundespolizisten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen sexueller Belästigung, sowie wegen des Verstoßes gegen das Infektionsschutzgesetz ein.