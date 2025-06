Luxus-Wohnung direkt am Rhein in NRW zu haben – beim Preis schlackern dir die Ohren

In NRW steht eine außergewöhnliche Immobilie zum Verkauf: ein Penthouse in bester Lage am Kölner Rheinauhafen. Mit 340 Quadratmetern Wohnfläche und luxuriöser Ausstattung ist es ein echtes Highlight auf dem Immobilienmarkt. Doch der Preis dürfte viele überraschen – oder sogar sprachlos machen.

Für Gourmets des Immobilienmarktes ist diese Wohnung ein Traum aus Design und Geschichte. Direkt am Rhein gelegen und in einem denkmalgeschützten Gebäude untergebracht, verbindet sie modernen Komfort mit architektonischem Charme. NRW wird hier um eine exklusive Adresse reicher – aber nur für den, der das nötige Kleingeld besitzt.

Penthouse-Highlight in bester Lage von NRW

Die luxuriöse Maisonettewohnung bietet acht Zimmer auf zwei Etagen und liegt nur 700 Meter von den Kranhäusern entfernt. Ausgestattet mit drei Schlaf- und Badezimmern sowie drei Balkonen bietet das Objekt puren Luxus. Ein privater Aufzug führt direkt von der Tiefgarage in die Wohnung. Kostenpunkt: knapp vier Millionen Euro.

Zu den Highlights zählt das Turmzimmer, das in ein hochwertiges Badezimmer mit runder Designbadewanne umgewandelt wurde. Eine Design-Küche, Fußbodenheizung, ein Audiosystem, ein Holzkaminofen sowie eine Videosprechanlage runden die Ausstattung ab. Auf Wunsch können Designer-Möbel mit übernommen werden. Diese Immobilie setzt Maßstäbe in NRW.

Denkmalgeschützte Immobilie mit Geschichte

Die Wohnung befindet sich im „Danziger Lagerhaus“, Teil eines 1909 errichteten, denkmalgeschützten Gebäudes mit Spitznamen „Siebengebirge“. Der Komplex erinnert mit seinen vielen Giebeln an die Gipfel des gleichnamigen Mittelgebirges. Bis 1990 wurde das Gebäude als Kornspeicher genutzt und danach zu einem Wohn- und Geschäftshaus umgewandelt.

Während Hochwasser in den 90er-Jahren Teile des Untergeschosses überschwemmte, wurde das Gebäude daraufhin umfassend gesichert. Beton mit wasserundurchlässigen Eigenschaften schützt heute vor weiteren Flutschäden. Diese einzigartige Architektur ist eine Rarität und ein wahrer Schatz in NRW.

Das 2015 sanierte Penthouse verbindet moderne Annehmlichkeiten mit historischem Charme und bietet einen unvergleichlichen Blick auf den Rhein. Wer es sich leisten kann, wird hier eine exklusive und lebendige Seite NRWs entdecken.

