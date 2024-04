NRW-Restaurant schimpft über dieses Gäste-Verhalten – „Nicht angebracht“

Es sind keine leichten Zeiten für die Gastronomie. Viele Restaurants in NRW sind mächtig unter Druck. Gestiegene Energie- und Lebensmittelpreise, die Anhebung von Mehrwertsteuer und Mindestlohn und die Nachwehen der Corona-Pandemie – all diese Faktoren haben viele Läden mächtig in Bedrängnis gebracht.

Jetzt klagt ein NRW-Restaurant über ein weiteres Problem. Und richtet sich mit einem dringenden Appell an alle Gäste.

NRW-Restaurant klagt über Gäste-Verhalten

Es handelt sich um den Burgerladen „Bunte Burger“ aus Köln, der ab und an zu einem außerordentlichen Event namens „Monkey Monday Fine Dining“ einlädt. Gäste müssen dazu im Vorfeld einen der limitierten Plätze reservieren. „Umso ärgerlicher ist es für uns, wenn ein über Wochen ausverkaufter Abend dann mit 20 statt 37 Gästen stattfinden muss, weil binnen zwei Tagen 17 Personen kurzfristig absagen oder einfach gar nicht erst kommen, ohne etwas zu sagen“, beschweren sich die Inhaber bei Instagram über die sogenannten No-Shows.

Auch interessant: Imbiss-Betreiber begeisterte Kunden in NRW mit Sonder-Aktionen – nun macht er „für immer“ dicht

Es sei grundsätzlich nett, wenn Gäste noch absagen. Doch so kurzfristig sei es nicht möglich, die Plätze nachzubesetzen. Denn man wolle andere Gäste nicht zu lange auf einer Warteliste vertrösten.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

NRW-Restaurant nennt ihre Summe

Letztlich habe das NRW-Restaurant in den sauren Apfel beißen müssen und nennt die irre Summe, die dem Laden an nur diesem einen Abend durch die Lappen gegangen ist: „Ein spontaner Umsatzausfall von über 1.500 Euro tut uns in Zeiten omnipräsenter Krisen mit allseits gestiegenen Preisen und Mehrwertsteuer wirklich extrem weh“, geben die Inhaber zu.

Mehr Themen:

Deshalb richtet sich das Restaurant direkt an seine Gäste: „Ihr erwartet, dass wir euch gegenüber zuverlässig und gewissenhaft sind, wenn es um eure Speisen und Getränk und unseren Service geht.“ Im Gegenzug erwarte man, dass die Gäste zuverlässig sind, wenn sie reserviert haben.