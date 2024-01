NRW: Mega-Outlet-Center geplant – hier soll es entstehen

2023 war ein schwarzes Jahr für viele Einzelhandels-Unternehmen. Immer mehr Läden in NRW mussten schließen. Auch für mehrere Galeria Kaufhof- und Karstadt-Filialen ist das Ende besiegelt. Aber es gibt auch Hoffnung: eine neue Shopping-Oase soll kommen.

Ein neues Outlet-Center soll in Remscheid-Lennep (NRW) entstehen. Der Weg dahin war steinig, denn das Riesen-Projekt drohte bereits zu scheitern.

NRW: Grünes Licht für Mega-Outlet

Mehr als elf Jahre hatten die Vertreter des Outlet-Giganten McArthurGlen gemeinsam mit der Stadtverwaltung versucht, in Remscheid ein Outlet Center anzusiedeln. Am Ende machte das Bundesverwaltungsgericht dem Vorhaben einen Strich durch die Rechnung. Am 20. März zogen sich die Briten als Investoren offiziell zurück – nur noch Phillipp Dommermuth blieb als Geldanleger zurück. Und der Rat der Stadt Remscheid hat dem neuen Investor Dommermuth für das Mega-Outlet grünes Licht gegeben. Politisch gesehen steht ihm nun nichts mehr im Wege.

Der neue Investor besitzt zusammen mit seiner Familie bereits ein Outlet in Montabaur. Erste Pläne wurden inzwischen verraten. Auf einem rund 6,4 Hektar großen Areal rund um das Röntgenstadion sowie Kirmesplatz und Jahnplatz in Lennep soll das neue Einkaufszentrum Platz finden. Medienberichten zufolge sei Dommermuth bereit, knapp 15 Millionen Euro für das Projekt hinzublättern.

Das neue Mega-Outlet in Remscheid (NRW). Foto: Stadt Remscheid

So sehen die Pläne aus

Weitere Details sind ebenfalls schon bekannt. Auf 18.000 Quadratmetern soll es 120 bis 140 Geschäfte und einige Restaurants geben. Doch neben dem Shoppingerlebnis setze Dommermuth auch auf „zukunftsweisende Nachhaltigkeitsstandards“. Heizen mit Erdwärme, Strom aus Solaranlagen und Regenwasser für die Toiletten – um nur ein paar Ideen zu nennen.

Gemäß den Bauplänen soll auf dem Dach des Outlet-Centers eine frei begehbare Parkanlage entstehen. Die unter Denkmalschutz stehende Feuerwache sei mit in die Pläne integriert. Mit einem Baubeginn vor 2025 ist nicht auszugehen, für die Eröffnung rechnet der Investor nochmal zwei Jahre drauf. Bis dahin setze er auch auf die Ideen der Stadtbewohner: „Das Outlet soll ein Ort werden, von dem viele Menschen einen Mehrwert haben – allen voran die Einwohner Lenneps und ganz Remscheids. Gelingen kann das nur mit einem intensiven und offenen Austausch mit den Bürgerinnen und Bürgern vor Ort.“