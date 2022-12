NRW: Mann will am Festtag duschen gehen – plötzlich steht sein Haus in Flammen

Feueralarm in Recklinghausen! Auch an Weihnachten ist die Feuerwehr im Einsatz. Einsatzkräfte mussten am Samstag (24. Dezember) zu einem Brand in Recklinghausen ausrücken.

In NRW ist in einem Haus Feuer ausgebrochen während ein Bewohner unter der Dusche stand. Laut Feuerwehr sei bei dem Brand niemand verletzt worden. Doch die Anwohner stehen jetzt vor dem Nichts.

NRW: Haus fängt Feuer während Bewohner unter der Dusche steht

Schreck am Weihnachtsmorgen! Als ein Mann in Recklinghausen unter der Dusche steht, brennt plötzlich das ganze Gebäude. Das Feuer hat seine Lebensgefährtin bemerkt, als sie starken Rauch in der ganzen Wohnung wahrnahm. Beim Frühstückstisch registrierte ein anderer Hausbewohner ebenfalls Flammen. Glücklicherweise wurde keiner der Bewohner verletzt. Allerdings haben sie durch die Flammen alles verloren, da das Haus komplett ausbrannte.

Während ein Bewohner unter der Dusche stand, entflammte ein Feuer im Haus. Die Feuerwehr konnte den Brand in Recklinghausen löschen, doch es ist fast nichts übrig geblieben. Foto: IMAGO / 7aktuell

Wie „RTL“ berichtete, stand das Haus schon lichterloh in Flammen, als die Feuerwehr am Einsatzort eintraf. Andreas Eilaard, stellvertretende Leiter des Trupps in Recklinghausen, sagte gegenüber „RTL“, dass es besonders schwierig gewesen sei, das Feuer zu löschen. Auch hätten die Flammen schon auf angrenzende Gebäude übergegriffen. Durch die enge Bebauung in der Innenstadt und die angrenzenden Fachwerkhäuser wurden die Löscharbeiten erschwert. Bislang sei unklar, ob das Haus überhaupt noch bewohnbar sei. Das Gebäude, in dem der Brand ausbrach, darf nicht mehr betreten werden. Eilaard bestätige weiter, dass durch den Brand keine Personen verletzt wurden.

Rund um das Haus und den Einsatzort musste die Innenstadt gesperrt werden. Die Ursache für den Brand ist bislang noch unklar. Die Kriminalpolizei stellt nun Ermittlungen an, um die Hintergründe des Feuers herauszufinden. Von dem Haus sind nur noch die Grundmauern übrig geblieben.