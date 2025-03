NRW: Plötzlich heulen überall Sirenen – das steckt dahinter

Den 13. März 2025 solltest du dir rot im Kalender anstreichen, denn an diesem Tag wird es laut! Am 13. März heulen nämlich in ganz NRW für kurze Zeit die Sirenen. Aber nicht erschrecken, es handelt sich um einen Probealarm.

Damit will die Landesregierung die Bevölkerung auf den Ernstfall vorbereiten und testen, wie gut das Warnsystem funktioniert.

NRW: Alarm am 13. März

Am Donnerstag, 13. März, wird der bundesweite Warntag wieder für eine Überraschung sorgen. Für NRW heißt das: Um Punkt 11 Uhr werden alle 82 Sirenen gleichzeitig heulen! Auch auf zahlreichen städtischen Plakatwänden wird auf die Warnung hingewiesen. Und nicht nur das – auch tausende Smartphones werden über die Warn-Apps „NINA“ und „KATWARN“ sowie die innovative Cell-Broadcast-Technologie eine Warnung an alle Nutzerinnen und Nutzer senden.

Die Warnung läuft über das Modulare Warnsystem (MoWaS), das es ermöglicht, Warnungen flächendeckend zu verbreiten – sogar über das Radio! Neu ist, dass die Feuerwehr diesmal mit den lokalen Radiosendern zusammenarbeitet, um noch mehr Menschen schnell zu erreichen.

Der erste Alarm um 11 Uhr signalisiert mit einem einminütigen Dauerton „Entwarnung“. Das heißt: Keine Gefahr, aufatmen. Doch nur sechs Minuten später – um 11.06 Uhr – geht es erst richtig los: Das Sirenensignal „Warnung“ ertönt, ein auf- und abschwellender Dauerton, der etwa eine Minute dauert.

Diese Warnung ist ein Übungsszenario, das im Ernstfall dazu aufruft, Ruhe zu bewahren und sich über alle verfügbaren Kanäle zu informieren – sei es im Radio, im Fernsehen oder über die sozialen Netzwerke von Stadt und Feuerwehr.

Testen im Ernstfall: Das steckt hinter dem Probealarm in NRW

Um 11:12 Uhr gibt es dann erneut „Entwarnung“, und der Alarm ist vorbei. Aber auch dann wird nochmal über die Warn-Apps „NINA“ und „KATWARN“ eine „Entwarnung“ verschickt, damit du weißt, dass alles wieder in Ordnung ist.

Der Sinn dieses Probealarms ist nicht, die Bevölkerung zu erschrecken, sondern viel wichtiger: Die Landesregierung will sicherstellen, dass das Warnsystem reibungslos funktioniert. Es geht laut dem „Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-Westfalen“ darum, alle Warnmöglichkeiten zu testen und sicherzustellen, dass im Ernstfall wirklich jeder rechtzeitig informiert wird – und das möglichst ohne Verzögerung.

Es gilt: Wenn du den Alarm hörst, bleibt erstmal ruhig! Informiere dich schnell, was passiert ist, und folge den Anweisungen der Behörden.