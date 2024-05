NRW: Frau bekommt Postkarte nach 20 Jahren – und kann nicht glauben, wer der Absender ist

In Köln öffnet Meike Vojta ihren Briefkasten und kann nicht glauben, was sie vorfindet. Eine Postkarte aus München ist eigentlich nichts Ungewöhnliches, aber die Karte wurde im Jahr 2004 abgeschickt. Sie befand sich 20 Jahre lang in Zustellung von Bayern nach NRW.

Dass die Karte so lange unterwegs war, fällt Vojta erstmal gar nicht auf. Was sie aber stutzig macht, ist, dass die Postkarte aus München stammt. Denn die Handschrift erkennt sie sofort. Es ist die ihrer Mutter, die ihr liebe Grüße von Bayern nach NRW wünscht.

NRW: Postkarte 20 Jahre in Zustellung

Vojta wundert sich natürlich, denn auf der Karte berichtet ihre Mutter, dass sie einen langen Arbeitstag hatte und am Münchener Flughafen sei. Seltsam ist daran, dass ihre Mutter bereits 75 ist, in Hamburg lebt und gar nicht mehr arbeitet. Warum sollte sie also in München sein?

Die Frau aus NRW ist gänzlich verwirrt und schreibt ihrer Mutter auf Whatsapp, dass sie sich zwar über die Postkarte freut, aber warum sie denn in München ist. Ihre Mutter reagiert irritiert. Sie war die ganze Zeit zu Hause und seit Ewigkeiten nicht mehr in München.

Erst später fällt Vojta der Poststempel auf der Karte auf, der endlich eine Erklärung liefert. Die Karte stammt aus dem Jahr 2004. Zu dieser Zeit befand sich ihre Mutter auf einer Geschäftsreise in München und schrieb ihrer Tochter eine Postkarte nach NRW. Diese kam jedoch erst 20 Jahre später an.

Verspäteter Gruß: „Ich bin irritiert, aber glücklich“

Warum es zu der Verspätung kam, bleibt ein Mysterium. Auf Nachfragen des Kölner Stadt-Anzeiger, bezeichnet die Sprecherin der Deutschen Post die Postkarte aus NRW ein „Phänomen“. Denn normalerweise werden Briefe, die nicht zugestellt werden können, nach sechs Monaten vernichtet. Und bestimmt nicht für 20 Jahre aufbewahrt.

Trotz fehlender Erklärung freut sich Meike Vojta über die Postkarte. Gegenüber des KSTA erklärt sie: „Ich bin irritiert, aber glücklich“. Ihre Mutter hat an sie gedacht und das freut sie sehr. Trotzdem bleibt die Frage offen, wie es sein kann, dass die Postkarte so lange verschwunden war.