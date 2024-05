NRW: US-Amerikaner bestellt in Bäckerei – was er bekommt, lässt ihn ratlos zurück

Er hat es schon wieder getan. Schon mehrfach hat der Social-Media-Star „ryaneatss“ mit Imbisstests in NRW für Aufsehen gesorgt. Erst konnte der US-Amerikaner nicht fassen, was ein Imbiss-Betreiber aus Bielefeld ihm statt einer Currywurst andrehen wollte (mehr hier >>>). Dann schauten seine Fans ungläubig zu, auf welche Weise er ein Mettbrötchen zu sich nimmt (alles dazu hier >>>).

Dieses Mal zog es Ryan zu einer Bäckerei in NRW. Bei „Pollmeier“ am Bielefelder Hauptbahnhof gibt der Food-Blogger eine besondere Bestellung ab. Nachher hat er einige Fragezeichen auf der Stirn.

NRW: US-Amerikaner bestellt „Lieblings-Essen“

Der US-Amerikaner verlässt sich bei seiner Bestellung in diesem Fall komplett auf die Bäckerei-Verkäuferin: „Ich möchte gerne Ihr Lieblingsessen von hier haben.“ Selbst bei der Nachfrage, ob süß oder salzig, lässt er ihr die freie Wahl. Am Ende landet ein süßes Teilchen in der Tüte. Das Fazit des Food-Bloggers: „Sehr nette und freundliche Bedienung.“ Viel mehr interessieren sich seine Fans jedoch dafür, was sich in der Tüte verbirgt.

Zu Hause angekommen, ist es so weit. Ryan zaubert es aus der Tüte. „Ich habe vergessen, wie es heißt“, gibt er zu und versucht sich dann an der Aussprache: „Mohnstitzel“, erinnert er sich mit einem fragenden Blick. Nur knapp daneben. Es handelt sich um ein Stück Mohnstriezel, wie seine Follower ihn aufklären. Und das sieht seinem Urteil zufolge „fantastisch“ aus.

US-Amerikaner bittet um Hilfe „Bin mir nicht sicher“

Der US-Amerikaner lobt also den streuseligen Anblick. Worein er da gleich beißen wird, weiß er aber nicht: „Ich bin nicht sicher, was sich in der Mitte verbirgt.“ Doch wie mundet der Mohnstriezel nun? „Es schmeckt wie süßliches Brot“, beschreibt Ryan und ist ganz zufrieden für die Investition von 2,30 Euro. Er gibt dem Gebäck am Ende 7 von 10 möglichen Punkten.

„Gute Bestellung“, pflichtet ihm ein Fan ein. Andere sind irritiert: „Hätte ich dir jetzt nicht als das Beste vom Bäcker verkauft.“ Sie raten ihm dazu, das nächste Mal ein Franzbrötchen oder Bienenstich zu bestellen.