NRW: Axt-Alarm! Heftiger Angriff auf Polizeiwache – Mann rastet plötzlich aus

Irrer Vorfall in Langenfeld (NRW)! Dort hat ein Mann am Dienstagmittag (16. Mai) um 14 Uhr mit einer Axt auf die Eingangstür und Fenster der Polizeiwache in der Solingerstraße eingeschlagen.

Die Beamten der Polizeiwache in Langenfeld (NRW) konnten den Angreifer stoppen. Der Mann ist in der Vergangenheit bereits polizeilich auffällig geworden. Das teilte die Kreispolizeibehörde Mettmann mit.

NRW: Mann attackiert Polizeiwache mit Axt

Gegen 14 Uhr tauchte am Dienstagmittag (16. Mai) ein 26-jähriger Mann auf. Aus dem Nichts zückte er plötzlich eine Axt hervor und schlug ohne Vorwarnung auf die Eingangstüre und die Fensterscheiben der Polizeiwache in Langenfeld ein. Mehrere Scheiben wurden durch den Angriff stark zerstört.

Die anwesenden Beamten stürmten schließlich aus der Polizeiwache heraus, um den Angreifer zu überwältigen. Schon beim Anblick der Polizisten ließ er allerdings widerstandlos seine Axt fallen und konnte festgenommen werden.

Verletzt wurde durch den Axt-Angreifer glücklicherweise niemand. Im Warteraum der Polizeiwache befand sich nach Angaben der Behörde niemand. Allerdings sei durch die Schläge gegen die Fensterscheiben ein nicht unerheblicher Sachschaden am Eingangsbereich der Wache entstanden, wie die Polizei Mettmann mitteilte.

Angreifer ist polizeibekannt

Der festgenommene 26-Jährige stammt aus Langenfeld und ist der Polizei bereits bekannt. Er sei „in der Vergangenheit polizeilich wegen Stalking auffällig geworden.“ Die Ermittlungen der Polizei dauern an – es werde geprüft, ob der Mann zwangsweise in einer psychiatrischen Einrichtung untergebracht werden müsse.

Über die Hintergründe der Tat konnte die Polizei so kurz nach dem Angriff noch keine Auskünfte geben. Das Motiv ist noch unbekannt.