NRW: Polizei findet tote Frau in Wohnung – Obduktion bringt Erschreckendes ans Licht

Am Samstag, den 21. Dezember, fand die Polizei eine Frau tot in ihrer Wohnung in Gütersloh auf. Zeugen hatten die Polizei alarmiert, da sie sich Sorgen um die Anwohnerin machten. In dem Wohnhaus fanden die Beamten die Frau aus NRW tot vor.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei aus NRW ist die Seniorin jedoch keines natürlichen Todes gestorben, sondern kam durch Gewalteinwirkung ums Leben. Eine Obduktion brachte Erschreckendes ans Licht, sodass die Polizei nun wegen eines Tötungsdelikts ermittelt.

NRW: Frau tot in Wohnung gefunden

Am 21. Dezember, kurz vor Weihnachten, alarmierten Zeugen die Leitstelle der Gütersloher Polizei in NRW, weil sie sich Sorgen um eine Anwohnerin machten. Als die Polizei schließlich in der Wohnung der 85-jährigen Frau antraf, fanden sie diese tot auf. Da die ersten Erkenntnisse darauf hindeuteten, dass die Seniorin durch Gewalteinwirkung verstorben ist, übernahm die Bielefelder Mordkommission „Hafling“ die Ermittlungen.

Die Staatsanwaltschaft Bielefeld in NRW ordnete bereits eine Obduktion an, die am 23. Dezember stattfand. Die Rechtsmediziner fanden in ersten Ergebnissen heraus, dass die 85-jährige Seniorin nach stumpfer Gewalteinwirkung gegen den Kopf verstorben ist, wie es in einer Pressemitteilung der Polizei Bielefeld heißt.

Ermittlungen dauern an

Derzeit haben die Staatsanwaltschaft Bielefeld und das Polizeipräsidium Bielefeld die Ermittlungen wegen eines Tötungsdeliktes aufgenommen.

Noch dauern die Ermittlungen der Mordkommission, in der auch Beamte der Kreispolizeibehörde Gütersloh arbeiten, an. Es wird weiterhin um Hinweise gebeten, um den Tod der Seniorin aus NRW aufzudecken.