NRW: Nach Tod von Papst Franziskus – diese Szenen sorgen für Gänsehaut

Er hatte über Wochen gekämpft und am Ende doch verloren – nachdem es seit Februar 2025 schon schlecht um Papst Franziskus stand, ist er am Ostermontag (21. April) an einem Schlaganfall gestorben. Katholiken auf der ganzen Welt trauern, während der Vatikan bereits die Beerdigung des Pontifex planen muss (hier mehr lesen).

Es gibt einige Traditionen, die im Fall des Todes des Oberhauptes der katholischen Kirche in Kraft treten. So sollen in Kirchen nach der offiziellen Meldung für etwa 10 bis 15 Minuten die größte bzw. tiefste Glocke läuten. In einigen Städten in NRW konnte man das am Ostermontag hören – besonders eindrucksvolle Szenen gab es dabei in Münster.

NRW: Gänsehaut-Gedenken an Papst Franziskus

Die ganze Welt trauert um Papst Franziskus – da ist auch NRW keine Ausnahme. Während die Ostermesse im Kölner Dom am Montag kurz unterbrochen wurde (hier alles dazu lesen), kam es auch in anderen NRW-Städten zu außergewöhnlichen Momenten.

In Münster ertönten zum Beispiel am Montagabend sieben verschiedene Kirchenglocken zu Ehren von Papst Franziskus. Auf Instagram teilt ein Account der Stadt die besonderen Szenen in einem beeindruckenden Video.

„Überall in Münster läuten die Glocken“, heißt es schlicht zu der fast 40-sekündigen Sequenz. Mittels Kamerafahrt werden zuerst die Lambertikirche, die Martinikirche, die Kreuzkirche, die Überwasserkirche, der Dom, die Ludgerikirche und die Antoniuskirche gezeigt. Dazu läuft im Hintergrund ein klassischer Kirchenchor, auch die Glockentöne sind natürlich zu hören.

NRW: Katholiken sind „echt beeindruckt“

Auf Instagram kommt das berührende Video-Gedenken gut an, wurde fast 900 Mal mit einem Like-Herzchen versehen und oft geteilt. In den Kommentaren hinterlassen viele Menschen traurige und berührte Emojis.

„Ich fand die Kirchen schon sehr präsent, bevor der Papst gestorben ist. Bin jetzt echt beeindruckt“, schreibt eine Frau. „Wunderschön“, „Wahnsinns-Aufnahme“, „Toll eingefangen“, lauten weitere positive Bemerkungen zu der Aktion in der NRW-Stadt Münster.