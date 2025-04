Newsblog: Papst Franziskus ist tot ++ Beerdigung am Samstag

Es war ein trauriger Ostermontag (21. April) für die katholische Kirche und die Gemeinschaft der Christen. Denn Papst Franziskus ist ausgerechnet an Ostern gestorben. Die Todesursache war ein Schlaganfall in Folge einer langwierigen Erkrankung.

Während die christliche Gemeinschaft um den Pontifex trauert, ist der Vatikan vollauf damit beschäftigt, die Beerdigung und die weiteren Schritte zu planen. Wer wird der nächste Papst? All das und mehr kannst du hier in unserem Newsblog lesen.

+++ Hier den Newsblog aktualisieren +++

Papst Franziskus – Details zur Beerdigung

Dienstag (22. April), 10.28 Uhr: Papst Franziskus aufgebahrt – Vatikan teilt Bilder

Am Montag wurde der verstorbene Pontifex in seiner privaten Kapelle in einem offenen Sarg aufgebahrt. Der Vatikan hat nun Fotos geteilt und erste Details zur geplanten Beerdigung veröffentlicht (mehr dazu >>>hier).

7.30 Uhr: Letzter Wille sorgt für Überraschung

Der Vatikan hat nun auch Details aus dem Testament des Papstes bekanntgemacht. Dieser möchte in seiner Lieblingskirche und nicht im Vatikan beerdigt werden und wünscht sich zudem ein schmuckloses Grab. Damit bricht der verstorbene Pontifex erneut mit den Traditionen. (mehr dazu >>>hier).

Papst Franziskus stirbt – Todesursache bekannt

Montag (21. April), 20.22 Uhr: Todesursache bekannt

Wie der Vatikan nun bestätigt hat, ist Papst Franziskus in Folge eines Schlaganfalles gestorben. Dieser soll in keinem Zusammenhang zu seiner vorherigen Lungenentzündung stehen. Mehr Details findest du >>hier.

Papst Franziskus: Die Welt reagiert auf seinen Tod

17.56 Uhr: Die ganze Welt gedenkt Papst Franziskus

In Rom strömen die Menschen auf den Petersplatz, der Kölner Dom lässt die Glocken läuten und im Internet teilen Christen ihre Trauer um den Tod des Papstes. Der Erzbischof von Westminster, der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz oder auch Frankreichs Präsident Emmanuel Macron – sie alle ehren den Verstorbenen (>>hier mehr dazu).

10.50 Uhr: Papst Franziskus noch im Tod bescheiden

Der Papst hatte sich noch vor seinem Tod dafür eingesetzt, das Beerdigungsprozedere vereinfachen zu lassen. „Der erneuerte Ritus soll noch mehr betonen, dass das Begräbnis des Papstes das eines Hirten und Jüngers Christi ist und nicht das einer mächtigen Person dieser Welt,“ so Erzbischof Ravelli. >>Hier liest du alles im Detail.

9.59 Uhr: Der Papst ist tot – ein Nachruf

Diese Nachricht kam für viele nicht überraschend, da das kirchliche Oberhaupt bereits seit einiger Zeit kränkelte. Zuletzt musste der 88-Jährige wochenlang im Krankenhaus bleiben, da er an einer schweren Lungenentzündung litt. Doch was war Papst Franziskus für ein Mensch und was hat seine Amtszeit ausgemacht. Unseren Nachruf liest du >>hier.