NRW: Miese Aktion vor Weihnachten – hunderte Pakete gestohlen

Knapp eine Woche vor Weihnachten laufen die Geschäfte in NRW auf Hochtouren. Egal ob in den Läden selbst oder per Paket bestellt – überall wandern potenzielle Geschenke von A nach B, um rechtzeitig zum Fest unterm Baum zu liegen.

Einige Menschen in NRW dürften angesichts einer extrem miesen Aktion jetzt aber aufgeschmissen sein. Am Freitag (13. Dezember) wurden in Bielefeld rund 200 Pakete gestohlen.

NRW: Lieferwagen-Fahrer lässt Wagen unbeaufsichtigt

War da etwa der Grinch am Werk? Was in dem weihnachtlichen Kinderfilm süß und witzig anmutet und in einem Happy End mündet, sieht in der Realität in NRW jetzt ganz anders aus. Unbekannte klauten am Freitag in Bielefeld einen kompletten Lieferwagen – inklusive rund 200 Paketen, in denen sich mit Sicherheit einige Weihnachtsgeschenke befanden.

Laut der Polizei Bielefeld hatte der Fahrer des Wagens den grauen Mercedes-Sprinter gegen 12.30 Uhr an der Detmolderstraße im Stadtteil Hillegossen kurzzeitig verlassen. Dafür hielt er den Lieferwagen an der Straße an und ließ den Motor laufen, während er Pakete in einem Mehrfamilienhaus verteilte.

NRW: Paketdiebe schlagen eiskalt zu

Obwohl der Mann nur einige Minuten weg war, dürfte er die Aktion sehr viel länger bereuen. So nutzten unbekannte Täter die Gelegenheit und fuhren mit dem Lieferwagen einfach davon.

Immerhin: In Zusammenarbeit mit der Leasingfirma des Mercedes gelang es der Polizei, das gestohlene Fahrzeug wenig später wiederzufinden. Es war an der Oerlinghauser Straße unter der Autobahnbrücke der A2 abgestellt worden.

Allerdings war der Wagen komplett leer, alle Pakete wurden geklaut. Weder von der Ware noch von den Tätern gab es irgendeine Spur. Die Beamten der Polizei Bielefeld stellten den Lieferwagen sicher, suchen jetzt nach Zeugen. Wer Hinweise zu dem Diebstahl geben kann, soll sich an das Kriminalkommissariat 13 unter der 0521/545-0 wenden.