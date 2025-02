NRW: Historischer Fund! Archäologen trauen ihren Augen kaum

Ob Straßen oder Gebäude – überall wird in NRW gebaut und gebuddelt. Unglaublich, dass es auch heute noch zu irren Funden kommt. So wie jetzt in Ostwestfalen.

Schon vor knapp 100 Jahren waren in Paderborn mittelalterliche Urnengräber entdeckt worden. Bei erneuten Ausgrabungen an dieser Stelle folgte nun ein noch überragenderer Fund, der die Archäologen in Staunen versetzte.

NRW: Archäologen machen irren Fund

Fast ein Jahrhundert ist es her, dass Bernhard Ortmann im sogenannten Winkelland in Paderborn ein Urnengrab-Feld aus der Bronzezeit entdeckte. Ein sensationeller Fund. Doch nun setzten Archäologen noch einen drauf. An gleicher Stelle, unweit der Detmolder Straße, gruben sie erneut. Statt weiterer Urnengräber entdeckten sie etwas noch viel Aufregenderes.

+++ Duisburg: Bauarbeiter erlebten blaues Wunder – Historischer Fund bei Grabung +++

Am Rand der NRW-Stadt fanden sie nicht weniger als eine frühmittelalterliche Siedlung. Wasserleitungen, eine Wasserschöpfstelle, ein komplettes Grubenhaus und mehr wurde entdeckt. Besonders spektakulär: Der Fund eines aufwendig verzierten Schwertgurtbeschlags aus Buntmetall.

Frühmittelalterliche Siedlung statt Urnengräbern

„Die aufwendigen Verzierungen lassen vermuten, dass als Besitzer:in nur eine sozial hochstehende Person infrage kommt. Was diese Person aber zwischen den Grubenhäusern und Bewässerungsgräben der einfachen Landbevölkerung gesucht hat, wieso sie dort einen Teil ihres Schmucks verlor und wo der Rest des Objekts geblieben sein mag, all diese Fragen sind nicht mehr restlos zu klären“, so Stadtarchäologin Sveva Gai.

Mehr aktuelle Nachrichten:

Eine über 1.000 Jahre alte Siedlung – so etwas findet man in NRW nicht alle Tage. Umso toller, wenn ein solcher Fund auch noch völlig überraschend kommt. Auf über zwei Hektar wurden inzwischen mehr als 300 mittelalterliche Funde gemacht.